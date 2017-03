Rungsted selvdestruerede

Af Mikkel Kjølby

Rungsted var 150 sekunder fra at udligne kvartfinaleserien. Hvad der herefter skete var nærmest ufatteligt. For ikke nok med at Dale Mitchell fik lov at udligne på en tilfældighed, så lavede landsholdsbacken en lilleputfejl, da han mistede kontrollen over pucken med hele holdet i fremdrift. Odense var pludselig to mand mod en stakkels målmand, og Robin Sterner spillede iskoldt Henrik Nielsen blank ved stolpen, og så var det blot at skubbe pucken ind til 2-3.