Rungsted rundbarberet

En dårlig generalprøve giver en god premiere, lyder et gammelt teaterordsprog. Gælder det også i ishockey, så er der stadig håb for Rungsted, inden pokalfinalen mod Aalborg om ti dage i Hørsholm Skøjtehal.

Men det er også noget nær det eneste, som Rungsted kan knytte forventningerne til. For onsdag blev Rungsted rundbarberet i usædvanlig grad af nordjyderne med nederlag 2-6, og det var ikke første gang i denne sæson, at det skete.

Faktisk har de to hold mødtes fem gange i denne sæson, og hver eneste gang har Aalborg trukket sig sejrrigt tilbage. Kun en enkelt gang har Rungsted formået at tvinge kampen ud i forlænget spilletid - for derefter at tabe, men aftenens indsats sved alligevel.

Aalborg satte fra første fløjt et højt tempo, og efter lidt over fire minutters spil måtte Tuomas Tarkki feje pucken ud af buret, da Bryce Reddik fra tæt hold afsluttede tæt op af den ene stolpe.

Gæsterne havde et solidt overtag, men det blev dog til enkelte muligheder til hjemmeholdet. Brendan Connolly fik den største, men han måtte se Aalborgs franske landsholdsmålmand Ronan Quemener verfe forsøget over mål.

Derudover havde Rungsted et enkelt powerplay, men her lykkedes det aldrig hjemmeholdet at få etableret et pres i Aalborgs zone.

Lige så bovlamt var et powerplay i 2. periode, og da et mindre pres ikke gav bonus, så faldt hjemmeholdet fra hinanden. Med lidt over et minuts mellemrum scorede Aalborg to gange, hvor Rungsted-forsvaret lignede små rundtossede skøjteprinsesser, der ufrivilligt lavede piruetter.

Rungsted var i opløsning. Aalborg scorede yderligere to gange, mens publikum begyndte at sive fra tilskuerpladserne. Det var således langt fra alle, der så, at Rungsted vandt 3. periode, men det var egentlig også ligegyldigt og uinteressant.

Metalligaen

Rungsted-Aalborg 2-6

(0-1,0-4, 2-1)

Mål: 0-1: Bryce Reddik (4.18), 0-2: Christopher Frederiksen (27.42), 0-3: Mikkel Højbjerg (28.45), 0-4: Andrew Blazek (31.04), 0-5: Peter Quenneville (34.03), 1-5: Mikael Christensen (42.54), 1-6: Peter Quenneville (53.47) 2-6: Brendan Connolly (54.05)

Udvisninger:

Tilskuere: