Jonas Røndbjerg. Foto: Allan Nørregaard

Røndbjerg får Växjö-kontrakt

Sport FAA - 13. januar 2017 kl. 20:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et halvt år som legionær i Växjö har 17-årige Jonas Røndbjerg allerede sat sit aftryk. Swedish Hockey-League-klubben Växjö Lakers har valgt at være på forkant med tingene, og har skrevet en såkaldt SHL-kontrakt med knægten fra Hørsholm for den kommende sæson.

- Det er fedt, at det hele er på plads med næste år. Växjö er en super klub og by, siger Jonas Røndbjerg til Frederiksborg Amts Avis.

Stortalentet fik ligadebut for Rungsted som 15-årig og nåede to sæsoner i ligaen. For et år siden blev han kåret til Årets Sportstalent i Nordsjælland af Nordea og Frederiksborg Amts Avis.

I sommers valgte han så at flytte hjemmefra. Jonas Røndbjerg flyttede til Växjö for at træne på fuld tid og spille for klubbens J20-hold.

Det har han gjort så forrygende, at han allerede i efteråret fik debut for førsteholdet i såvel Swedish Hockey League og Champions Hockey League. Ialt har han spillet seks kampe for førsteholdet. Nu har Växjö Lakers valgt at skrive kontrakt med Jonas Røndbjerg og det lokale talent Ludwig Wisten.,

- Ludwig og Jonas er to gutter, som har udviklet sig flot i den her sæson, og som vi tror kommer til at blive SHL-spillere inden for ganske nær fremtid, siger Lakers-sportschef Henrik Evertsson til Kvällsposten.

Jonas Røndbjerg har de sidste to år repræsenteret Danmark ved U20-VM og er spået en god chance for at blive valgt i sommerens NHL-draft.

Indtil da fokuserer han på Växjö, hvor der er hård konkurrence.

- Jeg ved ikke om jeg kan etablere mig på førsteholdet. Jeg vil arbejde efter det, men nu må vi se. SHL er en rigtigt stærk liga, så der er hård konkurrence, lyder det fra Jonas Røndbjerg.