Reserveholdskamp hjalp på vej

Sport FAA - 26. februar 2017 Af Rudi Dalsgaard

- Hos os vil man sige, at det har taget lang tid, men han er jo stadig en ung spiller. Han er inde i god udvikling, og for mig er det kun et spørgsmål om tid med ham.

FC Nordsjællands træner, Kasper Hjulmand, er ikke i tvivl, når snakken falder på Mathias Jensen. Hjulmand gav da også 21-årige Jensen chancen fra start i forårspremieren mod Lyngby, efter Kalundborg-drengen har vist gode takter i opstarten.

Men sådan har det ikke været hele sæsonen. For efter at have været med i de første otte kampe af sæsonen, røg Mathias Jensen ud på bænken.

- Det var ikke sjovt, for nu havde jeg jo fået spilletid, og så var der otte-ni kampe helt uden, siger Mathias Jensen, der især husker en enkelt episode i den periode, som gjorde indtryk - men også endte med at give ham det skub, han havde brug for.

- Dagen inden Brøndby-kampen på hjemmebanen (13. spillerunde), tog Kasper mig ind og sagde til mig, at jeg slet ikke var med i truppen. Han mente ikke, det var en kamp for mig, fordi de kører så meget på med deres pres.

- Det tror jeg bare, jeg tog til mig, og dagen efter spillede vi reserveholdskamp mod Brøndby, hvor de spillede med det samme pres. Der skulle jeg kun have spillet 45 minutter, men det gik så godt, at jeg fik lov at fortsætte. Det var en god udfordring.

Siden kom Mathias Jensen ind i 19. spillerunde mod Horsens og var en afgørende faktor i at kampen blev vendt fra 0-1 til en sejr på 2-1.

- Horsens-kampen ændrede en del, hvor jeg kom ind på midtbanen, og vi havde meget boldbesiddelse. De minutter gjorde nok, at Kasper Hjulmand turde bruge mig lidt mere, siger Mathias Jensen, der dog har måttet arbejde en del med sig selv.

- Jeg har arbejdet med min fysik, for selv om jeg er lige så stor som de andre, så skulle jeg finde modet til at gå til den, når det var mod en FCK-spiller eller en anden fra Superligaen. Det var noget oppe i hovedet, og det tror jeg bare, jeg havde svært ved, siger Mathias Jensen, der også har taget et skridt baglæns på banen fra 10'er til 6'er eller 8'er.

- Vi fandt ud af, at jeg måske var lidt bedre længere tilbage som banen, og det skulle jeg vænne mig til efter ikke at have spillet dér i lang tid. Men jeg er blevet bedre til at variere mit spil og ikke tage så mange chancer hele tiden, siger han.

For Kasper Hjulmand har det handlet om at få noget mere styrke og tempo ind i Mathias Jensens spil.

- Fra sin U19-tid har han været vant til at have så meget plads og tid på bolden, at han ikke fik udviklet sit fysiske spil og tempoet i aktionerne. Det har taget lidt tid, men nu er han ved at være der. For fodboldhovedet har han - han kan sparke med begge ben og diktere spillet, siger Hjulmand.

- Han skal ud over det, at han kun kan bruges, når der er plads og tid på bolden. Det handler mest om tempo, intensitet og duelspil, og det har han lyttet til. Han ramte ikke helt niveauet mod Lyngby, men han har set stærk ud i opstarten.

Spørgsmålet er så, at om Mathias Jensen er med igen fra start, når det går løs mod FC København søndag eftermiddag.

- Jeg forventer ikke noget. Vi tabte jo til Lyngby, og det er en anden kamp mod FCK, der er mere fysisk spillende. Så jeg ved ikke, om Kasper Hjulmand hellere vil have en som Victor Nelsson på banen. Men jeg vil rigtig gerne starte og tror også på det, men det er ikke noget, jeg bestemmer, slutter Mathias Jensen med et smil.