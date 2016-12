Rasmus Brochstedt Olsen (forrest i midten) tager sammen med to holdkammerater, Thor Lykke og Gustav Heyn, på 2½ måneds træningslejr på Mallorca for at prøve at leve og cykle som professionel. Privatfoto

Prof-livet skal prøves

22. december 2016

Cykle, spise, sove.

Det er den korte version af livet som professionel cykelrytter, og det skal tre ryttere fra CC Hillerød prøve af på egen krop, når de lige efter nytår indlogerer sig i en lejlighed på den spanske ferieø Mallaorca for at træne i 2½ måned på egen hånd.

- Når man træner herhjemme, så tænker man på alt mulig andet. For eksempel at man skal op på arbejde dagen efter. Dernede bliver det et liv som professionel, og vi glæder os til at se, hvordan det bliver, siger den ene af de tre ryttere, 21-årige Rasmus Brochstedt Olsen.

Han havde sidste dag som lærervikar tirsdag på Gilbjergskolen i Gilleleje og har brugt det seneste års tid på at spare penge sammen til en tur, han egentlig havde planer om at tage på alene. En passende - og billig - ferielejlighed var fundet, men så meldte kammeraterne fra CC Hillerøds Elite Young Stars, Thor Lykke, 21, og Gustav Heyn, 19, sig også på banen og var friske på at tage med.

4. januar kører de mod Spanien med cykler og udstyr, og 11. marts skulle de efter planen have været igennem et par måneders intens træning.

- Vores træner, Peder Jacobsen, har lagt et program til os, men vi skal selv have fundet ruter dernede. I uge syv kommer der så fire mere fra holdet derned, og så tager vi på træningslejr og på hotel med dem i den uge, forklarer Rasmus Brochstedt Olsen og fortsætter:

- Vi har selv sparet sammen til det, men vi regner sådan set ikke med, at der er de store udgifter forbundet med det. Vi skal jo bare have lidt pasta, æg og grøntsager.

Det spændende bliver så at se, om to måneders intensiv træning gør en forskel, når sæsonen starter op igen. Der er ingen af drengene, der rigtig går og tror på, at de skal være professionelle cykelryttere, men det er heller ikke så meget det, det handler om.

- Det er bare for at prøve det liv af og se, hvordan det er. Jeg sammenligner det lidt med, at min bror tog tre måneder til Nepal for at se, hvordan det var. Vi tager så af sted for at cykle og få oplevelsen, siger Rasmus Brochstedt Olsen.

- Og så tager vi af sted for at dyrke det sammenhold, vi har, og så vi kan hygge os sammen og have det sjovt. Cykling kan godt være en meget individuel sport, men det er bare bedst at have nogen at køre sammen med.

Med i tasken har Rasmus Brochstedt Olsen også en masse video- og fotoudstyr for at dokumentere turen og sende videoer og lignende hjem til klubben og gøre noget reklame for både holdet, projektet Elite Young Stars og give sponsorerne noget »tv-tid«.

- De fleste, der ved, at jeg cykler meget, synes det lyder som en fed idé. Men børnene her på skolen, hvor jeg er vikar, synes, det lyder lidt mærkeligt, at jeg skal cykle rundt i to måneder, griner Rasmus Brochstedt Olsen.

- Men det bliver sjovt at prøve af, og det kommer også til at kræve en god mentalitet af os selv. Det har vi snakket om, at vi er klar på det. Vi tager ikke derned for at lave fest og farver. Det er cykling, der er i fokus.