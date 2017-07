Playmakerskifte i HØJ

- Han er en to-vejs spiller med en rigtig god fysik, og så er han skarp på retningsskift og har et godt blik for indspil til stregen. Han er en spiller, der har fået en masse erfaring fra GOG og med en god indstilling til håndbold, som en del af hans DNA, er vi sikre på, at han kommer til at udvikle sig endnu mere her hos os i HØJ. Vi er glade for, at aftalen kom i hus.