Peter Sagans afbud udsætter nordsjællandsk motionsløb

Arrangørerne oplyser på The Classics Facebook-side, at verdensmesteren i linjeløb på landevej er blevet nødt til at melde afbud på grund af en travl løbskalender.

Cykelstjernen Peter Sagan har meldt afbud til det nordsjællandske motionscykelløb The Classic, som han efter planen skulle have deltaget i.

Løbet, der skulle køres 29. juli, seks dage efter afslutningen på Tour de France, bliver derfor udsat til næste forår.

- Desværre gør min løbskalender det umuligt for mig at køre The Classic i år. Men jeg er sikker på, at jeg ser jer i Danmark i 2018-udgaven, siger Peter Sagan i en udtalelse på Facebook-siden.

Løbsarrangørerne beklager, at løbet bliver udsat.

- Vi beklager selvfølgelig igen, at en aflysning for 2017 måske skuffer mange danske cykelinteresserede, men vi lover at vende tilbage med et endnu stærkere cykelløb i 2018, når en ny dato er lagt fast.

- Vi har som arrangører lagt masser af energi i projektet - og ser frem til en fantastisk event i foråret 2018, meddeler arrangørerne.