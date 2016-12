Se billedserie David Jensen er hjemme i Hillerød på juleferie fra målmandslivet i FC Utrecht i Holland. Foto: Allan Noerregaard

På juleferie som førstevalg

Sport FAA - 23. december 2016 kl. 13:51 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gaver og hygge med familie er én ting, men der er andre gode grunde til at fejre julen for målmanden David Jensen i år.

For efter et par måneder i venteposition har han fået hul igennem til førsteholdet i hollandske FC Utrecht. I november faldt det normale førstevalg i målet, Ruiter Robbin, uheldigt ned på skulderen i en kamp mod Feyenoord efter en duel med danske Nicolai Jørgensen. Det kostede et brækket kraveben og en hjernerystelse til hollænderen, men sendte i stedet 24-årige David Jensen fra Hillerød ind til sin debut.

- Jeg kiggede lige rundt en gang, og det er altså bare noget andet end herhjemme. Men jeg kom stille og roligt ind i kampen og skulle ikke tage nogen chance overhovedet. De scorede så til 3-3 i sidste sekund, men det var en stor oplevelse. Målet var hele tiden at få den debut, siger David Jensen.

Han er hjemme hos familien i Hillerød på juleferie og møder Frederiksborg Amts Avis på en café i hjembyen. Forude venter fejringen af moderens fødselsdag, men der er tid til at fortælle om, hvordan det står til i det hollandske, hvor han har været siden i sommers, efter FC Utrecht hentede ham i FC Nordsjælland.

Siden debuten er det blevet til fire kampe mere - en i pokalen og tre i ligaen. Han er stadig ubesejret og har holdt nullet tre gange.

- De har været tilfredse med mig indtil videre. Der har været ro på, og de har sagt, at de ikke har kunnet mærke, at det var mine første kampe. Jeg føler også, jeg har været med til at afgøre kampene med nogle gode redninger. Så selvtilliden er gået opad på den front, siger David Jensen.

Planen har hele tiden været at falde til i Utrecht og så tage over til sommer, hvor førstemålmanden Ruiter Robbin har kontraktudløb. Nu er der imidltertid en mulighed for at slå til og tager over lidt før.

- Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg skal bare spille og give lidt ekstra, så alle kan mærke, at de kan stole på mig. Robbin har ikke ønsket at forlænge sin kontrakt, så det er jo ikke sikkert, han skal bruges, når han bliver klar og der kun er tre måneder tilbage af hans kontrakt, siger David Jensen, der i hvert fald har udsigt til at spille kampene i januar.

- Man får en helt anden tro på tingene. Det er også stort for mig at vide, at man står i en stor klub. At man på den måde har fansenes opbakning. Det har jeg altid drømt om, og det har man i Utrecht. Vi spiller i snit for omkring 18.000 tilskuere, så det er noget helt andet end herhjemme.

Læs hele interviewet med David Jensen i fredagens udgave af Frederiksborg Amts Avis