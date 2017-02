Oven visse vande

Foråret kommer til at handle om at holde sig oven visse vande for både Stenløse og Frederikssund. Begge klubber balancerer nemlig på kanten af en nedrykningsstreg i henholdsvis Danmarksserien og i Sjællandsserien, og i lørdags mødtes de to »overlevere« i en træningskamp.

Inden da havde Stenløse haft et klart overtag i 1. halvleg, mens det blev mere lige efter pausen. I de sidste fem minutter havde Frederikssund tilmed to gode muligheder for at udligne, da først tilbagevendte Claus Thygesen lobbede en dyb stikning over mål. På kampens sidste angreb var Oliver Juul Hansen også snert på, men det blev ved 1-0.