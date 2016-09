Slangerup Speedway Klub skal helst vinde aftenens semifinale for at stå bedst muligt i en eventuelt DM-finale i næste uge.

Nu er det alvor for Slangerup

Sport - 08. september 2016 Af Rudi Dalsgaard

Forarbejdet er gjort. Nu gælder det for alvor for holdene i den danske speedwayliga. I hvert fald for de fire hold, der i aften skal køre mod hinanden i DM-semifinalen i Esbjerg. Heriblandt Slangerup, der udover hjemmeholdet skal op mod Grindsted og Fjelsted. Vinderen og nummer to går videre til næste uges DM-finale, men der er stor forskel på at komme med som etter eller toer i semfinalen.

For etteren får to point med i finalen, mens nummer to får et rundt nul.

- Det nemmeste ville jo være bare at vinde semfinalen. Men vi kører som altid for at vinde, og vi kan ikke kigge så meget på de andres resultater. Det kan så være, det kommer i løbet af matchen, siger Slangerups holdleder, Lars Munkedal.

Han og Slangerup kommer ind til semifinalen med to point, mens hjemmeholdet har fire, Fjelsted et enkelt og Grindsted nul. Der gives fire point for en sejr, tre for en andenplads, to for at blive nummer tre og nul for en sidsteplads. Med andre ord skal Slangerup helst vinde, og hjemmeholdet fra Esbjerg skal helst ikke blive bedre end nummer tre - så har nordsjællænderne point med sig i finalen.

- På papiret ser det meget lige ud. Vi er lige så godt stillet som de andre. Esbjerg har en fordel med hjemmebanen, men jeg synes, vi kørte godt op med dem, da vi var derovre for nylig. Havde Michael Jepsen Jensen været på 100 procent, så havde vi godt kunne vinde den match, siger Lars Munkedal.

Formatet i semifinalen er anderledes end de sædvanlige ligamatcher. Her køres der to mod to, men i semfinalen - og finalen - kører alle fire hold på samme tid med en kører hver.

- Det gør det lidt nemmere, for man skal kun tænke på sig selv. Der er ikke noget med, at man kan komme til at køre i vejen for hinanden. Samtidig bliver det også vigtigt, at man sørger for at få mindst det ene point i stedet for at oversatse og slet ikke få noget, mener Lars Munkedal.

De fire holds første fire kørere møder alle hinanden én gang, mens de fire femmere møder hinanden tre gange - og kan bruges som taktisk reserve. Og nøglen bliver netop på plads nummer fem og plads nummer ét, mener Slangerups holdleder.

- Specielt femmeren, når han skal møde de andre femmere tre gange. Kan man score ni point i de tre heats, så er man nået langt. Samtidig skal etteren så også køre godt for at tage point væk fra de andres bedste kørere, vurderer Lars Munkedal.

Han stiller med Michael Jepsen Jensen (A), Kenneth Kruse Hansne (B), Mikkel Michelsen (B), Nike Lunna (C) og Andreas Lyager (D).

- Der skal også køres 23 heats i stedet for bare 15 som normalt, så der bliver noget at holde styr på. Det bliver kun sjovere. Og jeg tror, det passer os fint, at vi skal køre én af gangen. Men det bliver svært. Grindsted har for eksempel tre gode polakker med, som kan drille alle på den store bane i Esbjerg, slutter Lars Munkedal.

Matchen starter klokken 18.00 i Esbjerg, men kan også følges på TV2 Sport.

De fire hold i DM-semifinalen

Esbjerg Vikings: Niels Kristian Iversen, Mikkel Bech, Rene Bach, Jesper Søgaard, Patrick Hansen

Slangerup Speedway Klub: Michael Jepsen Jensen, Kenneth Hansen, Mikkel Michelsen, Nike Lunna, Andreas Lyager

Team Fjelsted: Peter Kildemand, Nikolaj Busk Jakobsen, Patrick Hougaard, Frederik Jakobsen, Daniel Kaczmarek

Grindsted Speedway Klub: Przemyslaw Pawlicki, Nicolai Klindt, Krystian Pieszcek, Edward Mazur, Emil Engstrøm