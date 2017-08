Nordsjælland lagde hårdt ud mod TMS

Med sejre i begge indbyrdes opgør og oprykning til Håndboldligaen, satte Nordsjælland Håndbold i sidste sæson skabet på plads i sjællandsk håndbold. Lørdag tog nordsjællænderne så endnu en sejr - denne gang 28-22 - over TMS Ringsted, da de to mødtes i en tidlig og ganske velbesøgt træningskamp i Hillerød.For hjemmeholdet var det første kamp efter ferien, men det var ikke til at se på Ian Marko Fog’s tropper. Godt nok bragte Benjamin Pedersen gæsterne foran på kampen første angreb, men så gik der til gengæld næsten ti minutter, før en særdeles veloplagt Mike Jensen i Nordsjælland-målet igen blev passeret.Da førte hjemmeholdet 7-1 og den chokstart var TMS Ringsted længe om at komme sig over. Det blev betydelig bedre efter pausen, men 1. divisionsklubben fik aldrig sejren indenfor rækkevidde.Hos Nordsjælland fik Mike Jensen i målet et fremragende comeback, mens højre backen Jesper Dahl også leverede en lovende første optræden, efter skiftet fra Skjern.- Jeg er meget tilfreds. Det er vores første kamp og dén plejer altid at være sådan lidt halvskidt. Vi startede godt og koncentreret, men ligger så og bytter en masse formationer, ligesom Ringsted også gør. Sådan er det i de her træningskampe, lød det fra Nordsjælland-træner Ian Marko Fog.Helt så tilfreds var Christian Dalmose ikke på gæsteres bænk.- Vores første halvleg var under al kritik. Der manglede tempo, spil og energi. Faktisk alt det, der hører til i en holdidræt. Efter pausen blev moral og indstilling bedre, og der var da nogle spillere, der kunne være sig selv bekendt.Læs mere mandag i Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet.Nordsjælland Håndbold - TMS Ringsted 28-22 (14-8)Nordsjælland: Johan Meklenborg 6 (3 straffe), Nicolai Pedersen 4 (1 straffe), Dan Beck Hansen 4, Carl-Emil Haunstrup 3, Lasse Uth 2, Andreas Nielsen 2, Jakob Skaksen 2, Jesper Dahl 2, Oliver Roepstorff 1, Christian Køhler 1, Alexander Ege 1.TMS Ringsted: Benjamin Pedersen 7, Oliver Klarskov 3, Rune Ohm 3 (3 straffe), Lasse Sinding 2, Michael Riis 2, Nicklas Bjerre Petersen 2, Nicklas Selvig 1, Mads Dudek 1, Philip Monberg 1.Tilskuere: 140