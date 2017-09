Johan Meklenborg og Nordsjælland Håndbold - her fra en anden kamp - måtte se sig slået af Aalborg i aftes. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Send til din ven. X Artiklen: Nordsjælland knækkede til sidst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordsjælland knækkede til sidst

Sport FAA - 08. september 2017 kl. 22:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland Håndbold tabte fredag aften ude til de forsvarende danske mestre fra Aalborg med 33-29.

Men Ian Mark Fogs tropper var godt med i kampen, der stod 12-11 ved pausen.

Hjemmeholdet kom på 23-20, men godt hjulpet af et effektivt syv mod seks-spil, fik Nordsjælland halet mestrene i land til 23-23 med 10 minutter igen.

Men Aku Kreutzmann måtte se sit skud tager trekantssammenføjningen, og i stedet for at gå i mål, hoppede den i spil til en Aalborg-spiller, der så kunne kaste bolden ned i et tomt nordsjællandsk mål.

- Ja, det er en af dem, hvor man gerne ville have haft bolden et par centimeter i den anden retning, siger Nordsjællands træner, Ian Marko Fog.

Han måtte erkende, at der derfra ikke var meget at spille om. Aalborg fik det rygstød, mestrene stod og manglede, og omvendt blev bjerget endegyldigt for stejlt for de nordsjællandske oprykkere.

- Spillerne levere en fin indsats, og vi spiller i lang tid en åben kamp mod de forsvarende danske mestre, som samtidig var super motiverede for at køre os over efter den start, de selv har fået, siger Ian Marko Fog.

Håndboldligaen

Aalborg-Nordsj. 33-29 (12-11)

Aalborg: Patrick Wiesmach 8, Buster Juul 5, Sebastian Barthold 4, Andreas Holst Jensen 3, Martin Larsen 3, Arnor Atlason 2, Janus Smarason 2, Simon Hald Jensen 2, Magnus Saugstrup 2, Lovro Jotic 1.

Nordsjælland: Nicolai Pedersen 6, Johan Meklenborg 5, Dan Beck Hansen 5, Aku Kreutzmann 4, Jesper Dahl 4, Knud Larsen 1.

Udvisninger: Aalborg: 5. Nordsjælland: 9.

Stillingen undervejs: 1-2, 3-5, 7-7, 10-9, 12-11, 14-12, 17-15, 20-17, 23-23, 26-23, 30-26, 31-28, 33-29.