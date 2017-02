Mike Jensen fylder noget i målet. Det aner man, når man ser ham stående ved siden af Nordsjællands formand Jørgen Simonsen (tv) og sportschef Jørn Blom Hansen (th). Foto: Jan Stephan

Nordsjælland henter banemand

Sport FAA - 10. februar 2017 Af René Larsen

Onsdag aften havde Mike Jensen som målmand for Team Sydhavsøerne en stor andel i at Nordsjælland Håndbold led sæsonens første nederlag i 1. division. Mindre end 48 timer senere kunne Nordsjælland så offentliggøre, at klubben har indgået en to-årig aftale med onsdagens banemand.

- Efter at vi i gennem et stykke tid har være i dialog med Mike om et eventuelt comeback i Nordsjælland, faldt hele på plads i timerne op til kampen mod Sydhavsøerne, lyder det fra sportschef Jørn Blom Hansen.

Han siger videre:

- Alle der var i Helsinge Hallen onsdag, så Mike stod en en fantastisk kamp for Sydhavsøerne, og gjorde det svært for vores skytter. Han kommer efter en sæson tilbage til Nordsjællands hold og kultur, som han sætter stor pris på. Vi glæder os meget til at byde ham velkommen, og ser frem til foreløbig to sæsoner i ligaen - forhåbenligt - sammen«.

Cheftræner Ian Marko Fog er også glad for at få Mike Jensen tilbage i truppen. Målmanden har tidligere spillet en sæson i Nordsjælland.

- Mike er en målmand med et enormt potentiale. Vi ved, hvad han står for fra hans tid hos os, og hans DNA med en VM medalje for ungdomslandshold passer perfekt til Nordsjælland. Jeg glæder mig til igen at få ham med på holdet, og er sikker på han igen kan tage store skridt i sin udvikling, siger Ian Marko Fog.