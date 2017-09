Foto: Kenn Thomsen (arkiv) Foto: Kenn Thomsen

Nordsjælland fik på puklen

Sport FAA - 16. september 2017 kl. 17:33 Af René Larsen

Efter en sejr og et knebent nederlag i de to første kampe i oprykker-sæsonen til Håndboldligaen, så røg Nordsjælland Håndbold i tredje kamp ind i en regulær øretæve. Bjerringbro-Silkeborg sejrede 36-24 lørdag eftermiddag i Helsingør Hallen i en kamp der var tippet over allerede ved pausestillingen 16-8.

Nordsjalland fik ellers en udmærket start. Nicolai Pedersen bragte hjemmeholdet foran 2-1, og det kunne også have blevet 3-1, men Lasse Uth afsluttede et kontraløb på stolpen.

Fløjkollega i den modsatte side Nichlas Poulsen havde heller ikke held i afslutningerne. Han misbrugte to forsøg alene med Søren Rasmussen, og det gjorde at Nordsjælland pludselig var bagud 8-4.

Derfra var det op ad bakke. Nordsjælland hang på til 10-7, men så begyndte Bjerringbro-Silkeborg at trække fra med de to tidligere landsholdsstrege Michael V. Knudsen og Jesper Nøddesbo til at lægge presset på Nordsjælland.

I 2.halvleg fik Christian Køhler chancen som playmaker, og Oliver Roepstorff gav også et friskt pust. Den mulighed for spilletid greb de begge også fint, men kampens skæve gang stod ikke til at ændre.