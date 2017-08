Nordsjælland Håndbold har sin trup på plads

For to år siden var det 14 og rykkede ud af ligaen.

- Da muligheden bød sig for at hente ham, så slog vi til. Han kan tilføre noget rutine og skudkraft.

- Nu har vi det hold, vi har formået at samle. Jeg har lige set, at eksperten Bent Nygaard har dømt os til at blive nummer 14 ud af 14 hold. Men vi mener, vi har et hold, der kan stå distancen. Vi ved godt, at vi bliver udfordret på bredden, men vi har et hold, der kan byde ind med noget, siger sportschefen.