Nordsjællænder bliver i Jylland

- Vi glæder os over, at det er lykkes os at hente Bjarke Jacobsen fra Vendsyssel FF. Jeg er rigtig stolt over, at vi kan hente en spiller af Bjarke Jacobsens kaliber og glæder mig enormt meget til at han tiltræder den 1. januar 2018. Jeg betragter det som et scoop, at vi kan få ham til AC Horsens, siger Horsens træner Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.