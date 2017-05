Send til din ven. X Artiklen: Nørklit uden pensionstanker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nørklit uden pensionstanker

Sport FAA - 20. maj 2017 kl. 08:19 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk er på det nærmeste holdt op med at spørge om, hvornår han stopper. De tager det alligevel for givet, at han fortsætter. For sådan har det været i mange år. Der er ikke nogen udløbsdato på den tidligere landsholdsmålmand, Peter Nørklit, der med største selvfølgelighed har kastet sig over den hårde fysiske træning til den kommende sæson i 1. division med Håndboldfællesskabet Ølstykke-Jyllinge.

- Jeg er den mærkelige type, der holder af konkurrencen. Jeg kan lide at træne i hallen, styrketræne og løbe en tur. Jeg har lysten og glæden. Det er det, der driver værket, siger 46-årige Peter Nørklit, der ikke sætter nogen slutdato på for, hvornår det engang skal have en ende.

- Kan jeg holde min smidighed og styrke, så kan jeg godt være med et par år endnu. Det er da planen, siger han.

Peter Nørklit skal i gang med sin tredje sæson i HØJ, og han har hele tiden været førstevalg. Det bliver han formentlig også i den nye sæson, hvor han skal danne duo med 25-årige Martin Knudsen, der er kommet til fra Korsør Slagelse. Nørklit mærker ikke alderen tynge.

- Min reaktion og min bevægelse er i målet ok. Der er da nogen gange jeg tænker: den kunne jeg godt have taget, hvis jeg var ti år yngre, siger Peter Nørklit og fortsætter:

- Men med tiden bliver man også bedre til at acceptere tingene og være mere fokuseret. Da jeg var 25-30 år, da havde jeg et spændingsniveau, der var alt for højt, hvis jeg skulle yde optimalt. I de seneste ti år har jeg været bedre til at ramme det rigtige niveau. Jeg ved, hvor jeg skal være. Det lyder det mærkeligt, men jeg har trods alt været med i nu 28 sæsoner som seniorspiller på højt niveau.

