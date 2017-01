Nicole Broch Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nicole får hjælp af legende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nicole får hjælp af legende

Sport FAA - 05. januar 2017 kl. 21:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De store penge i USA og LPGA trækker i Nicole Broch Larsen. To gange har hun forsøgt at kvalificere sig til Ladies Professionel Golfers Associations Tour, som i særklasse er den mest pengetunge i verden. I anden omgang lykkedes det delvist. Nicole Broch Larsen fik en kategori til LPGA, men kommer til at stå i venteposition uge efter uge.

- Det bliver et uroligt år, hvor jeg hele tiden skal være klar til at tage afsted og levere varen. Jeg må tage det, som det kommer og gøre det så godt som muligt, siger Nicole Broch Larsen til Frederiksborg Amts Avis.

Der er plads til 156 spillere på startlisten til en LPGA-turnering. Nicole Broch Larsen er nummer 161 på prioriteringslisten og kan i princippet ikke føle sig sikker på at komme til start i en eneste turnering, men i den forgangne sæson havde hendes placering udløst 11 starter i LPGA. Det er naturligvis ikke nok og derfor vil Nicole supplere op med turneringer på næsthøjeste niveau, Symetra Tour.

- Jeg bliver nødt til at spille min chance på LPGA og spille mig til fuldt kort i næste sæson. Desuden har de sidste sæsoner på Ladies European Tour ikke budt på nok turneringer, forklarer Nicole Broch Larsen, som åbner sæsonen den 23. januar på Bahamas, hvor hun spiller kvalifikationsturnering til LPGA-turneringen der. Siden går turen til Australien for at spille en Ladies European Tour-afdeling, men herefter gælder det USA frem til juli måned, hvor hun skal spille Scottish Open og den efterfølgende majorturnering British Open.

Heldigvis behøver Nicole ikke at flytte rundt fra hotel til hotel i USA. Hun er stødt ind i en svensk mentor, som har taget hende under sine vinger.

- Jeg har været så heldig at støde ind i Helen Alfredssson, som har givet mig lov til at bo i hendes hus i Orlando, når jeg er på de kanter. Det betyder helt vildt meget, at man har et sted at tage hen mellem turneringerne. Helen er en kæmpe kapacitet, som jeg er begyndt at sparre med, forklarer Nicole Broch Larsen.

Helen Alfredsson er forlængst gået på pension efter en imponerede karriere med sejren i majorturneringen Kraft Nabicso Open i 1993 som højdepunktet ved siden af otte deltagelser på det europæiske Solheim Cup-hold.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag