Nedturen forsætter efter nytår

Brendan Connolly reducerede med sit andet mål til 2-3 for Rungsted i slutningen af 2. periode, og i 3. periode pressede hjemmeholdet for udligningen.

Men den kom ikke, og da Jeff Lerg med halvandet minut igen blev taget ud til fordel for en ekstra markspiller, så skulle der kun et pucktab til for at finske Teemu Virtala kunne afgøre lokalopgøret ved at sende pucken ned i tomt mål.