Se billedserie Ølstykkes anfører Thomas Amby går i luften undervejs i pokalkampen mod Næstved fra 2. division. Gæsterne viste sig i sidste ende for stærke - som ventet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Næstved ordnede Ølstykke

Sport FAA - 14. august 2017 kl. 22:19 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik som ventet i sidste ende, men det var ikke uden kamp, at Ølstykke fra Serie 1 røg ud af pokalturneringen til Næstved fra 2. division. Hjemmeholdet var foran 1-0 ved pausen, men det blev Næstved, der trak det længste strå, da holdet scorede tre mål i 2. halvleg. Der skulle dog et straffespark til ni minutter før tid, før Næstved kom foran i kampen.

Ølstykke satsede alt på kontraløb, og det gav bonus i det 19. minut, hvor Matthias Pointinger afsluttede angrebet med fra venstre side af feltet at sparke bolden over i modsatte hjørne til 1-0.

Det gav ekstra gejst til Ølstykke, der dog stadig var under et voldsomt pres. Men presset var også på Næstved og træner Michael Hemmingsen, der har tabt deres to første kampe i 2. division.

Efter pausen gik Næstved et gear op, men der skulle en dødbold til, før Næstved fik udlignet. En bold indover endte til sidst for fødderne af Tarik Mourhrib, der sparkede bolden hårdt til venstre for Ølstykkes målmand Casper Byrresen.

Angrebene blev ved med at bølge ned mod Ølstykkes mål, og to mål i de sidste 10 minutter satte gang i Næstveds pokaldrømme - og slukkede tilsvarende Ølstykkes. Først scorede Kasper Schnack Mertz på et straffespark, og Tarik Mourhrib gjorde det til 1-3.

Det var en aften, hvor Næstved spillede deres eget spil hele vejen igennem kampen, og hvor Ølstykke døde med støvlerne på.

DBU Pokalen, 1. runde

Ølstykke-Næstved 1-3 (1-0)

Mål: 1-0: Matthias Pointinger (19), 1-1 Tarik Mourhrib (54), 1-2 Kasper Schnack Mertz (82), 1-3 Tarik Mourhrib (87)

Tilskuere: 285