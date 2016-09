Holdleder Lars Munkedal (tv.) tager en sæson mere hos Slangerup, som også gerne vil holde på de lokale profiler. Arkivfoto Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Munkedal tager en sæson mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Munkedal tager en sæson mere

Sport FAA - 15. september 2016 kl. 21:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Speedwayfolk er bestemt ikke kendt for at lægge fingrene imellem, og bølgerne går højt, når man som Slangerup blev totalt udstillet i onsdagens DM-finale.

Efter 22 heats stod Slangerup med blot 20 point og en stensikker fjerdeplads i respektfuld afstand af de nykårede mestre Raegion Varde samt Holsted og Esbjerg. Men den store nedtur får ikke ledelsen af Slangerups professionelle selskab til at ryste på hånden.

- Allerede inden finalen havde eliteafdelingen et møde med Lars Munkedal om næste sæson. Vi kigger fremad og vil fortsætte samarbejdet med Lars Munkedal. Vi vurderer fortsat, at han er den rette mand til jobbet, lyder det fra selskabets formand Stefan Kristjansson, som erkender, at finaleindsatsen var nedslående.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært i finalen, men at det blev så svært, havde vi ikke forestillet os. Det var en kollektiv offday, konstaterer Stefan Kristjansson.

Lars Munkedal var arkitekten bag Slangerups guldalder med tre danske mesterskaber fra 2008 til 2011. Herefter trådte Lars Munkedal tilbage som holdleder for at blive rådgiver for verdensmesteren Nicki Pedersen. Det samarbejde holdt ikke længe, og resultaterne var langt under middel for Slangerup i sæsonen 2012. Lars Munkedal vendte tilbage som holdleder i 2013, men siden er det ikke blevet til medaljer.

- Det tager lang tid at komme tilbage efter et dårligt år, siger Lars Munkedal.

Men spørgsmålet er om fem år uden medaljer er tilfredsstillende for Sjællands eneste ligaklub.

- Det er det selvfølgelig ikke. Den snak havde vi med Lars Munkedal for et år siden, hvor vi valgte at starte forfra. Det har gjort, at vi nåede denne sæsons målsætning om at nå finalen. Og så regner vi med medaljer i næste sæson, siger Stefan Kristjansson.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag