Mørkøv på podiet i Rotterdam

Sport FAA - 11. januar 2017 kl. 12:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første halvdel af vinterbanesæsonen levede slet ikke op til de forventninger en vinder af det københavnske 6-dagesløb med rette kan have til sig selv.

Jesper Mørkøv kendte udmærket årsagen til, at han sammen med Marc Hester ikke formåede at løfte sig ud af midterfeltet i sæsonens første 6-dagesløb. En for lang landevejssæson havde sat sig på fysikken. Der var ikke andet at gøre end at bygge formen op til den sidste halvdel af sæsonen.

Tirsdag aften fik han det ønskede svar af kroppen.

Sammen med Lasse Norman Hansen satte han et flot punktum på løbet i Rotterdam.

Tyskerne Roger Kluge og Christian Grasmann var der ikke noget at gøre ved, men resten af feltet blev sat på plads.

- Rotterdam er et af de største 6-dagesløb, og feltet var virkelig stærkt. Det var fedt at kunne give sig selv sådan et skulderklap, siger Jesper Mørkøv til Frederiksborg Amts Avis.

Det danske par førte løbet efter andendagen, men lørdag smadrede Roger Kluge og Christian Grasmann feltet og bragte sig foran med tre omgange. Siden har det handlet om andenpladsen. Hvilket også var fokuspunktet i finalejagten.

- Vi fik fra start en omgang og fik dermed luft til hollænderne, som var kommet på omgangshøjde med os på grund af en bonusomgang lige inden finalen. Vi havde rimelig styr på det resten af finalen, fortæller Jesper Mørkøv.

Danskerne sluttede to omgange efter tyskerne, men havde selv to omgange ned til hollænderne Wim Stroetinga og Baarle van Dylan samt belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw, som tidligere på sæsonen har vundet to 6-dagesløb.

I denne sæson er halvdelen af løbene en del af en gennemgående serie med nationale par. Rotterdam valgte at stå udenfor, men ønskede alligevel nationale par. Derfor blev Jesper Mørkøv sat sammen med Lasse Norman Hansen.

