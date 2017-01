Mikkel Mikkelsen (th.) har på ingen tid etableret sig som mixspiller sammen med Mai Surrow (tv.) Træner Tanja Berg holder vinderblomsterne efter sejren i Swedish International. Foto: Preben Dan.

Mikkelsen overvejer skift til mixdouble

Sport FAA - 23. januar 2017 kl. 17:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske badmintonhistorie er fyldt med historier om spillere, der har skiftet spor og fået succes. Tænkt blot på den tredobbelte All England-mester i herredouble, Martin Lundgaard eller den nuværende mixdoublestjerne Joachim Fischer. Begge startede som singlespillere, men skiftede til en double.

24-årige Mikkel Mikkelsen fra Værløse Badminton kan blive den næste i rækken. Han er bestemt en habil herresinglespiller, men har ikke formået at løfte sig ud af laget af spillere lige under de bedste. På den danske rangliste er han blot nummer 20, og på verdensranglisten figurer Mikkel Mikkelsen som en beskeden nummer 265 med en placering som nummer 170 tilbage i 2014 som hans hidtil bedste.

For et års tid siden skete der imidlertid noget overraskende. Værløse skulle stille en mixdouble til et Golden set i en holdkamp. Holdets normale mixspiller Søren Gravholt var blevet skadet, så ind fra højre kom Mikkel Mikkelsen som makker for den danske mester i damesingle, Line Kjærsfeldt. Solrød Strands landsholdsspillere Niclas Nøhr og Lena Grebak nåede ikke at finde rytmen, og Værløse-parret vandt med 21-19.

Enhver kunne se, at den lange singlespiller med den stærke offensiv var den fødte mixdoublespiller. Det kunne Værløses Mai Surrow også, og sammen tilmeldte de sig til Slovenian International. Resultatet blev en sikker førsteplads, og snart efter endnu en i Polish International. Parret tog niveauet op i de europæiske turneringer og måtte nøjes med kvartfinaler i Norge og Irland, men her i weekenden kom så endnu en førsteplads. Mikkel Mikkelsen og Mai Surrow strøg til tops i Swedish International i Lund med finalesejr over landsmændene Mathias Bay-Smidt og Alexandra Bøje. Til sammenligning nåede Mikkel Mikkelsen kun til kvartfinalen i herresinglerækken.

- Det begyndte egentlig for bare at prøve noget nyt, da Mai manglede en makker. Jeg fandt så hurtigt ud af at mine kvaliteter godt kan bruges i mix, fortæller Mikkel Mikkelsen. Sejren i Swedish International giver parret endnu et løft på verdensranglisten, hvor de inden turneringen i Lund var placeret som nummer 94.

- Det er helt klart lettere, at komme op på verdensranglisten i mixdouble, end det er i herresingle, siger Mikkel Mikkelsen, som erkender, at mixdouble virker lokkende.

- Det er absolut under overvejelse, hvad der skal ske efter sommerferien. Vi skal have en god snak om det, fastslår Mikkel Mikkelsen.

Mandag morgen kom så endnu en positiv nyhed. Højst overraskende blev Mikkel Mikkelsen og Mai Surrow seedet 4 til næste weekends DM i Aarhus.

- Det er en meget vigtig seedning, så det er jeg virkelig glad for, siger Mikkel Mikkelsen.