Andreas Maxsø har trænet godt henover vinteren og føler sig klar til at kæmpe for sin plads til sommerens U21-EM.

Maxsø vil til U21 EM

For sommerens U21 EM er et af forårssæsonens helt store gulerødder for nogle af FCN's unge profiler, og derfor har det da også revet i dem for at komme tilbage på træningsbanen.