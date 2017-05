Se billedserie Frem Hellebæk og Ølstykke spillede 3-3 tirsdag aften i Serie 1. Kasper Vetter med bolden. Foto: Rudi Dalsgaard

Masser af mål i Hellebæk

Sport - 23. maj 2017
Af Rudi Dalsgaard

Der var masser af mål, da Frem Hellebæk og Ølstykke krydsede klinger i Serie 1 tirsdag aften. I en chancerig affære endte holdene med at dele i porten, da kampen sluttede 3-3.

Det var dog også en kamp, hvor nogle gule kort blev meget afgørende for forløbet. Reglen med at få en mand udvist i 10 minutter efter en advarsel er noget, der deler vandene rundt omkring, og aftenens kamp var nok et bevis på, at advarslerne kan have store konsekvenser.

Ølstykke blev ramt i første halvleg. Mark Kronby havde ellers headet et indlæg fra Matthias Pointinger i mål til 0-1 efter ni minutter, men kort efter blev Alexander Kadijevic sendt til afkøling med et gult kort. Det takkede hjemmeholdet for ved at udligne bare to minutter inde i afsoningen. Et flot angreb via den angrebspotente venstreside med Simon Lund og Kasper Vetter, og til sidst endte bolden hos Alexandre Beguin, der sendte bolden i mål til 1-1.

Men hjemmeholdet havde svært ved at håndtere Ølstykkes fysiske stil, og det kostede igen efter 25 minutter, hvor Emil Löwe i midterforsvaret slet ikke fik clearet bolden i en duel, og så dumpede bolden ned til Ølstykkes Stefan Fjelsted Jensen, der fladt sparkede bolden ind til 1-2.

Frem Hellebæk dominerede dog stort på bolden og skabte mange angreb, og fem minutter før pausen gav det bonus. Kasper Vetter afsluttede efter en fin soloaktion, men måtte se sit forsøg reddet. Returen endte hos Alexandre Beguin, der blev dobbelt målscorer.

Minutter efter fik Ølstykke et gult kort mere - denne gang til Nikolaj Jensen - og det tog gæsterne med ind i anden halvleg, hvor Frem Hellebæk igen udnyttede den ekstra plads til at score. Kasper Vetter dirigerede oplægget fra Lukas Svendsen i mål til 3-2 kort efter pausen.

Siden fulgte et par meget store chancer til Essam Salamoun og Frederik Blomsterberg, men Ølstykkes målmand Mads Meier var på plads, og så skiftede kampen ellers karakter, da Essam Salamouin fik en advarsel efter en times spil.

Det gav Ølstykke overtaget, som gæsterne beholdt kampen ud, og et kvarter før tid udnyttede de den dominans til at udligne. Hellebæk-keeper Emil Lindberg fik kun halvklaret en afslutning, og så var Ølstykkes Chris Lorentzen over returen og scorede til 3-3.

I kampens døende minutter byttede holdene chancen, men det ændrede i sidste ende ikke ved udfaldet og dermed et point til hver.

Serie 1, pulje 1

F. Hellebæk-Ølstykke 3-3 (2-2)

Mål: 0-1: Mark Kronby (9), 1-1: Alexandre Beguin (15), 1-2: Stefan Fjeldsted Jensen (25), 2-2: Alexandre Beguin (40), 3-2: Kasper Vetter (48), 3-3: Chris Lorentzen (75).

Tilskuere: 100