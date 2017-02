Lynmål sikrer Rungsted pokalen efter sejr over Aalborg

Rungsted, der havde fordel af, at finalen blev spillet på klubbens hjemmebane, scorede to gange i kampens tredje minut, begge gange med en spiller i overtal på isen.

Det er sjældent, at en ishockeykamp bliver afgjort inden for kampens første tre minutter.

Først udnyttede Alexander Jensen en returpuck til at score til 1-0, og efter endnu en udvisning til nordjyderne gjorde Mike Daugulis det til 2-0.

Aalborg Pirates, der allerede har sikret sig sejren i grundspillet i Metal Ligaen, formåede ikke at komme tilbage, heller ikke selv om holdet spillede mange minutter i overtal på grund af udvisninger.

Det skyldtes blandt andet, at Rungsted-veteranen Morten Green - der med sejren fik karrierens første titel - blev smidt ud fra kampen i anden periode.

Det skete efter en såkaldt "checking to the head", og Morten Green kan nu se frem til at afsone karantæne.

35-årige Morten Green afsoner i øvrigt karantæne i ligaen i øjeblikket for en lignende tackling.

Aalborg Pirates har vundet samtlige fem kampe mod Rungsted Seier Capital i ligaen i denne sæson, men det hjalp ikke den nordjyske klub i søndagens finale.

Et sekund før tid cementerede Nikolaj Rosenthal sejren, da han og pucken gled ind i et tomt mål, efter at Aalborg havde taget målmanden ud for at jagte en scoring.