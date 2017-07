FC Helsingørs centrale midtbane med Christian »TK« Køhler (tv.) og Mikkel Basse får lidt instrukser af cheftræner Christian Lønstrup (th.). Foto: Rudi Dalsgaard

Lønstrup: Mere mod i feltet

28. juli 2017 Af Rudi Dalsgaard

Med 49 procents boldbesiddelse og en pasningssikkerhed på 80 procent efter to kampe kan man ikke lige frem påstå, at FC Helsingør ikke kan spille med i Superligaen. Men der skal mere til. For de samme tal for AC Horsens er 36 procents boldbesiddelse og 61 procents succesfulde afleveringer.

AC Horsens har seks point. FC Helsingør har nul.

Og den forskel er Helsingør-træner Christian Lønstrup opmærksom på, så træningerne siden 2-0-nederlaget til OB er blevet brugt på at forbedre det.

- Vi arbejder lidt med at positionere flere spillere tættere på de andres mål. Det er som om, vi kan spille fra nu og til juleaften, og det ser rigtig godt ud. Vi kan måske endda få en guldmedalje i boldbesiddelse. Men vi skal være lidt mere kreative på den sidste tredjedel, når vi ikke har en stor boksangriber. Vi skal tage lidt flere chancer foran mål, og når vi kommer til indlæg, skal der være nogen i boksen. Ellers er det lidt spild af tid, siger Christian Lønstrup til Frederiksborg Amts Avis.

Meget passende blev torsdagens træning afsluttet med netop en øvelse i at sprinte ind i feltet og afslutte. Her var det godt nok forsvarsspilleren Mathias Johannsen, der brillerede mest med en fantastisk følt inderside helt op i krogen.

Trods de manglende point er holdet dog ved godt mod, mener Lønstrup, der især er glad for den læringskurve, han ser hos sine spillere.

- Der har været en god udvikling, for vi kommer i bedre form, får bedre relationer på banen og vænner os til, hvad det er, vi møder. Det er virkelig gode lærepenge, vi får for tiden, og vi bliver presset maksimalt. Jeg kan se fra kamp til kamp, hvor meget spillerne begynder at forstå, hvad der skal til, siger træneren.

Selv skal han dog også finde balancen mellem bare at være glad og tilfreds med nul point på kontoen og så være den, der kan og skal stille nogle større krav til holdet.

- Jeg skal være opmærksom på, at mine spillere ikke går kolde, fordi vi ikke får point. Men jeg skal heller ikke være en naiv pauseklovn, der bare overroser dem alle sammen, selv om vi ikke har fået point. Det bliver man nok lidt træt af i længden, og det er jeg bevidst om, smiler Lønstrup.

Fredag aften gælder det så udebanekampen mod Sønderjyske, hvor FC Helsingør skal prøve at få sæsonens første point - eller flere.

- Vi kan håbe på, at de tror, det kører helt fantastisk, fordi de vandt i Aalborg, og de måske undervurderer os lidt. De vil nok gerne vise, hvem der bestemmer, men Sønderjyske er et omstillingshold. Så vi får lov til at have bolden, mener Lønstrup.

- Jo længere tid, det står 0-0, så er det de andre, der har presset på sig. Vi har ikke noget at tabe, kan spille frit og kan næsten kun overraske.

Kampen spilles klokken 19.00 i Haderslev.