Irina Amalie Andersen skifter fra Gentofte til Lillerød i den kommende sæson. Foto: Allan Nørregaard

Lillerød henter ungt talent

Sport FAA - 17. februar 2017 kl. 16:05 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lillerød Badmitonklub har spillet andenviolin de seneste sæson og er i denne sæson helt nede i 2. division.

Men nu prøver klubben at få rustet sig bedre til fremtiden. For nylig forlængede den tidligere All England-vinder Tine Baun sin aftale med klubben, og nu har Lillerød også hentet det 18-årige talent, Irina Amalie Andersen.

Hun rangerer i dag som nummer 12 i Danmark og 114 i verden og er ud af Solrøds ungdomsarbejde. Hun beskrives som en »komplet spiller« med flere styrker. Hun har de seneste to sæsoner spillet for Gentofte i single og damedouble.

- Irinas ankomst i Lillerød vil løfte vores dameniveau generelt, og der er ingen tvivl om, at hun også bliver en god sparringspartner - ikke alene for Tine Baun, men også for klubbens yngre piger, skriver klubben i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Med Tine Bauns nylige to-årige forlængelse af træner- og spiller aftalen og Irinas klubskifte er der nu lagt op til en spændende ny sæson med et stærkere trænings- og konkurrencemiljø for alle klubbens seniorhold.

Irina Amalie Andersen udtaler selv:

- Lillerød er en klub med en stærk badmintonkultur, stolte traditioner og med et spændende set up. Det glæder jeg mig til at blive en del af. Jeg glæder mig også til mit samarbejde med Tine Baun. Jeg er sikker på, at hendes kompetencer og erfaringer vil betyde, at jeg fortsat vil kunne udvikle mit badmintonspil.

Irina Amalie Andersen kom i november sidste år i tre finaler ved en EBU turnering i Finland og vandt i damesingle og -doble, mens mixdoublen endte med en andenplads.

Ved de danske mesterskaber nåede hun kvartfinalen i single.