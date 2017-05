Ligheder forklarer FCN-dominans på U21-landsholdet

Forklaringen på den nordsjællandske dominans er givetvis et udtryk for et meget ungt superligahold i Farum, men skyldes også en række spillemæssige ligheder inde på banen.

Det mener Superligaens topscorer, Marcus Ingvartsen.

- Måden vi spiller på i FC Nordsjælland minder meget om U21-landsholdets måde. Begge hold er for eksempel aggressive i presset, og det gør det let at falde ind på U21-landsholdet.

- Det er lidt vildt, der er fem af os med til U21-EM, men jeg synes også, det er helt fortjent, siger Ingvartsen.

Landstræner Niels Frederiksen ser også ligheder mellem de to fodboldhold.

- Vi spiller med al respekt ikke på samme måde som AC Horsens, og det gør FC Nordsjælland heller ikke. Vi har en ens stil, hvor man tør at holde i bolden og spille fremad.

- Det afgørende i min udtagelse er dog ikke, at spillerne kommer fra FC Nordsjælland, men at de er dygtige spillere. De er udtaget, fordi de som individuelle spillere på deres positioner spiller på den måde, som vi ønsker.

- Så jeg kan ikke kun sige, at det er FC Nordsjællands system eller spillestil, der gør, at der er fem mand med derfra, siger Niels Frederiksen.

Foruden Ingvartsen er FCN-spillerne Emiliano Marcondes, Andreas Maxsø, Mads "Mini" Pedersen og Mathias Jensen med i EM-truppen.

Sidstnævnte har ikke tidligere været på U21-landsholdet, men udtagelsen er helt berettiget, mener hans holdkammerat.

- Det er selvfølgelig lidt overraskende, at Mathias Jensen er med, når han ikke har spillet for U21 tidligere. Jeg ser ham hver dag, og han er rigtig god. Han har niveauet til at være med, siger Marcus Ingvartsen.

AaB, AGF, Brøndby og FC Midtjylland er næstbedst repræsenteret på U21-landsholdet med hver to spillere i EM-truppen.