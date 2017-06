Se billedserie Frederikssund og Emil Sørensen (med bolden) og FC Lejre spillede 1-1 i Sjællandsseriekampen på Frederikssund Stadion 3. juni 2017. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Lejre tabte sejren i overtiden mod Frederikssund

Sport FAA - 04. juni 2017 kl. 11:29 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det endte med et point til hver, da Frederikssund tog i mod FC Lejre i Sjællandsserien, og det kunne gæsterne tillade sig at være mest utilfredse med.

Opgøret i Frederikssund var meget lige i første halvleg, hvor de to mandskaber kæmpede om at få overtaget for alvor, og så endte de første 45 minutter uden den store forløsning.

Efter pausen var det dog Frederikssund, der satte sig på kampen, og i de første 20 minutter af halvlegen skulle hjemmeholdet nok have scoret.

Marco Aurelio havde et par fine skud udefra, og efter 59 minutter kom Christian Krogh af sted i højre side, men måtte se sit forsøg klaret af Lejre-keeper Kasper Olsson.

Frederikssunds Martin Hansen nåede også lige at trykke bolden lige forbi mål, inden kampen vendte sig på hovedet. Hjemmeholdets Nicklas Lohals sparkede bolden væk efter et frispark, og så røg han ud med en advarsel.

Det fik gæsterne til at lugte blod, og så kom der endelig hul igennem på målkontoen i kampen. Bolden endte hos Tobias Nielsen i højre side af feltet, hvor han ikke tøvede men hurtigt smaskede til bolden - nærmest med ryggen til - og så sejlede kuglen ellers over i fjerneste netside til 1-0.

Det satte hjemmeholdet under pres, mens FC Lejre havde al den tid, de skulle bruge. Troede de. For selv om det lykkedes at holde Frederikssund fra chancer i den ordinære tid, så kiksede det til sidst.

En lang bold blev forlænget videre, og så kom Daniel Randsted pludselig alene igennem og scorede til 1-1 - to minutter og 43 sekunder inde i overtiden.

Både Frederikssund, FC Lejre og Herlev ligger nu med 23 point lige over nedrykningsstregen i Sjællandsseriens pulje 1, mens Glostrup har 24.

Frederikssund spillede i øvrigt kampen samtidig med et nyt tiltag i klubben - ungdomsstævnet Fjord Cup, hvor 88 hold deltog. Det gav et dejligt summende stadion og anlæg under sommersolen.

Sjællandsserien

Frederikssund-FC Lejre

Mål: 0-1: Tobias Nielsen (76), 1-1: Daniel Randsted (90)

Tilskuere: 150