Langvad vinder VM for fjerde gang

Danskeren blev noteret for tiden 3 timer, 5 minutter og 50 sekunder, hvilket var et sekund hurtigere end Spitz.

Langvad kan nu bryste sig af at have vundet verdensmesterskabet på distancen fire gange.

Derudover kan hun nu kalde sig forsvarende verdensmester i både XCM- samt XCO-klassen.

- Det er så fedt. Jeg har leget lidt med tanken om at have to trøjer på samme tid, altså to VM-titler på samme tid, så det er rigtig fedt, siger Annika Langvad til Feltet.dk.

Hun havde en taktik om at gemme kræfter sin finalen, og den plan lykkedes til fulde.

- Jeg kunne mærke tidligt i løbet, at jeg var rimelig godt kørende. Jeg kunne mærke, at jeg havde det punch i benene til at vente med at angribe til fem-ti kilometer før mål.

- Så det handlede bare om at holde den cool og lade de andre trække, fortæller Langvad.