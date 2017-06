Send til din ven. X Artiklen: Landsholdsskolen i Jonstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsholdsskolen i Jonstrup

Sport FAA - 07. juni 2017 kl. 19:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukas Lerager og Nicolai Jørgensen.

Det er navne, som vækker mindre for lærerne på det gamle seminarium i Jonstrup. Det var her de to knægte havde deres sidste tid i folkeskolen, og det var her de fejrede triumfer i Ekstra Bladets Skoleturnering sammen med 10. klassecentret Egeskolen.

Inspektør og fodboltræner Leif Petersen husker de to landsholdsspillere med stor glæde.

- De fortjener virkelig deres store succes. Udover at de havde talent, så havde de den rigtige indstilling. De kan klare modgang. Når de falder, rejser de sig op, børster knæet, og spiller videre, lyder det fra Leif Petersen.

26-årige Nicolai Jørgensen står noteret for 22 landskampe. Han fik sit store gennembrud for FC København, men skiftede i 2016 til Feyenoord, og er netop blevet hollandsk mester. Lukas Lerager er 23 år og fik debut på landsholdet i tirsdags mod Tyskland, da han blev skiftet ind i 2. halvleg.

Lukas skiftede fra AB til Viborg, som solgte ham videre til belgiske Zulte Waregem. Her har han haft så stor succes, at han rygtes til den franske storklub Girondins de Bordeaux.

De to drenge er unægtelig kommet langt siden Egeskolen.

- Det mest betydningsfulde for os som skole var, at de her drenge spillede som et hold - både på fodboldbanen og i skolen. De havde en meget ydmyg tilgang til det hele. Nicolai var individualisten, som også var fantastisk til at indordne sig, mens Lukas mere var holdspilleren, som også havde individuelle færdigheder, siger Leif Petersen.

Det var næppe en tilfældighed, at to så store talenter valgte at gøre deres skolegang færdig i Jonstrup. Egeskolen og Leif Petersen fik allerede i 2001 ry for at spille god fodbold. Det år vandt skolen for første gang Skoleturneringen. Det var primært med lokale drenge fra Værløse, og ingen af dem fik en stor karriere. Kasper Kalule er vel det navn, som de fleste husker bedst fra den årgang.

I årene der fulgte, åbnede Egeskolen dørene for elever fra andre kommuner. Nicolai Jørgensen og Lukas Lerager er kommet længst i deres karrierer, men også spillere som Lasse Petry fra FC Nordsjælland, Martin Fisch fra FC Helsingør, futsallandsholdets Morten "Messi" Larsen og udlandsprofessionelle Younes Namli slog deres folder på det gamle seminarium.

- Det har sandsynligvis spillet ind på deres valg af skole, at der var mulighed for at få succes i Skoleturneringen, indrømmer Leif Petersen.

Skolen blev nummer to i 2007 og 2008, og vandt så igen i 2009/10.

Eventyret stoppede i 2010, da 10. klasserne blev smidt ud af Skoleturneringen efter mange års total dominans.