Krystalklar FCN-forbindelse gav jackpot

Sport FAA - 17. maj 2017 kl. 09:14 Af Rudi Dalsgaard

De taler begge nærmest selvudslettende om sig selv, selv om både Mathias Jensen og Ernest Asante efter aftenens indsats i FCN's 4-1-sejr over Sønderjyske sagtens kunne tillade sig at hylde dem selv lidt mere.

For det var en fodbold-fornøjelse at se, hvordan de to fandt sammen på banen via Mathias Jensens præcise bolde ned bag Sønderjyskes forsvar, og de perfekt timede løb fra Ernest Asante. Det gav målet til 1-0 efter fire minutter og burde have givet et par stykker mere.

- Vi burde måske have afgjort det i de første 20 minutter. Men det er sjældent, man gør det, smiler Mathias Jensen, der nyder, at Asante ved, hvornår der skal løbes.

- Han har en vanvittig speed, og hvis man får lagt den rigtige bold, så er der næsten mål hver gang. Mange hold er blevet opmærksomme på det, men vi fanger Sønderjyske nogle gange.

Ernest Asante, der scorede til 1-0 og lagde op til 2-0-målet, er også godt tilfreds med makkerskabet.

- Jeg har været med holdet i en del tid nu, og jeg ved, at når han har den, så kommer den ned til mig. Vi kender hinanden godt - og det gælder også med Stani- slav Lobotka. Det gør mit liv lidt nemmere, når vi forstår hinanden, siger ghaneseren med det lynhurtige antrit.

Han har ikke været så meget med omkring holdet på det seneste, men tirsdag var han med fra start.

- Det har ikke været let for mig på det seneste. Men nogle gange er det, hvad der sker. Det er en del af fodbold, og det er hårdt, når man selv synes, man fortjener at spille. Så må man bare arbejde videre, og der er mange på holdet, der fortjener at spille, siger han.

Mathias Jensen lukkede kampen ved at score til 4-1 kort før tid. En krone på værket.

- Søren Krogh (FCN's assistenttræner, red.) har mobbet mig for, at jeg ikke scorer nok mål. Så jeg tænkte hele dagen i går på, at jeg skulle score. Så det var perfekt, at jeg fik gjort det, slutter Mathias Jensen.