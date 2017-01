Nicholas B. Jensen fik tre udvisninger på sin gamle hjemmebane. Han blev sidste år dansk mester med Esbjerg. Foto: Jan Korsgaard Foto: Jan Korsgaard/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Kold skulder til Rungsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kold skulder til Rungsted

Sport FAA - 24. januar 2017 kl. 22:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvisningshelvedet i nord siger man drillende om Frederikshavns hjemmebane. I Herning er det ikke meget bedre. Og nu kan Rungsted føje Esbjerg til ishockeyhaller, hvor der er ensrettet trafik til straffeboksen. Efter de første 40 minutter havde Rungsted haft fem gange to minutter - Nicholas B. Jensen tegnede sig alene for de tre på sin gamle hjemmebane, og så var der også en matchstraf til Brendan Connelly.

- Jeg har ikke noget at indvende imod vores udvisninger. De er gode nok. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke dømmer nogle udvisninger den anden vej. Det er svært at spille, når der er to forskellige regelsæt i brug, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Lidt drilsk kan man påpege, at Rungsted i denne sæson har følt sig bortdømt i tre kampe. Det har været i Frederikshavn, Herning og nu i Esbjerg. I alle tre kampe var hoveddommer Jacob Grumsen på isen. Det må være et tilfælde, for han regnes for en af dansk ishockeys topdommere.

Rungsted formåede at holde fast i kampen takket være endnu en fin indsats af den nye målvogter Tuomas Tarkki. Mod slutningen af anden periode lykkedes det endda Rungsted at komme foran. Morten Green smækkede pucken i mål efter et gevaldig klumpspil foran målet. Det var en stakket frist. Hjemmeholdets Ryan Martindale kvitterede to minutter senere. I tredje periode faldt udvisninger ligelidt med to til hver, men andre kendelser udeblev.

Ved Esbjergs føringsmål efter 56 minutter forblev dommernes fløjter tavs, da Nikolai Gade blev knætacklet og mistede pucken på vej frem i banen. Det gav en friløber, som Tyler Fiddler puttede ind bag Tuomas Tarkki.

Rungsted tog målvogteren ud med halvandet minut tilbage, men det blev straffet. Igen efter en mærkelig situation. Rungsted-spillerne stoppede op i den tro, at der var icing, men istedet blev pucken snuppet og så scorede Carson McMillan i det tomme mål.

Metalligaen

Esbjerg-Rungsted 3-1

(0-0, 1-1, 2-0)

Mål: 0-1: Morten Green (37.08), 1-1: Ryan Martindale (39.01), 2-1: Tyler Fiddler (56.27), 3-1: Carson McMillan (59.10)

Udvisninger: Esbjerg (2x2), Rungsted (7x2+1x20)

Tilskuere: 1.309