Køhler håber på lyndebut

14. juli 2017

Det kan blive en sidste-øjebliks-forstærkning for FC Helsingør, at oprykkerne inden søndagens debut i Superligaen på udebane mod Hobro fredag offentliggjorde en to-årig aftale med 21-årige Christian Køhler fra FC Nordsjælland.

- Det er op til træneren, om han vil bruge mig. Men jeg håber meget, at jeg er med, siger Christian Køhler til Frederiksborg Amts Avis, inden spilleren overhovedet har trænet med sine nye holdkammerater.

Men det er inden for mulighedernes rækkevidde. Christian Køhler ligner en afløser for Vito Hammershøy-Mistrati, der er skiftet til netop Hobro, og det er udsigten til mere spilletid, der blandt andet har fået Christian Køhler til at søge nordpå.

- Jeg har været i FC Nordsjælland i 10 år, så det er en speciel følelse at skulle væk. Men jeg er også klar til nye udfordringer og er klar til det, siger Christian Køhler og fortsætter:

- Jeg håber på at få en større rolle i Helsingør, end jeg har haft det seneste halve år i Nordsjælland. Jeg ser frem til at have en mere afgørende rolle. Det er udsigten til mere spilletid, men også det at Helsingør spiller en god gang bold, der har haft betydning. Helsingør tør have bolden og spiller lidt på samme måde som Nordsjælland.

Der er ikke mange eksperter, der tror på, at FC Helsingør har en chance for at klare sig i Superligaen, men Christian Køhler er klar til at gøre forudsigelserne til skamme.

- Jeg er sikker på, at vi får skrabet en masse point sammen og spillet noget god fodbold. Vi kan spille frit og kan nærmest kun overraske. Jeg glæder mig til at vise, at vi godt kan, siger Christian Køhler.

Han trådte sine første fodboldstøvler i Hørsholm-Usserød med skiftede allerede som 12-årige til Farum og FC Nordsjællands fodboldskole. Han nåede at spille 27 kampe for Superligaholdet, og det blev til et enkelt mål.

I FC Helsingør er der stor glæde over at have lave aftalen med Christian Køhler.

- Vi får en dygtig og boldfast central midt, der var en profil i Nordsjælland. Siden vi solgte Vito Hammershøy-Mistrati har vi ledt efter en erstatning til midten, og TK var førsteprioriteten til den plads, da han nok er tæt på toppen af, hvad vi realistisk kan hente i Danmark. Han er et stort, ungt talent, der kan bringe både boldfasthed og lederegenskaber til vores midtbane, og det er meget positivt at vi efter et længere forløb er lykkedes med at lande ham, siger FC Helsignørs træner Christian Lønstrup.