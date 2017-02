Anna Thea Madsens knæskade er ikke helet. En operation kan være eneste udvej. Foto: Mikkel Kjølby

Knæet driller stadig Anna Thea

21. februar 2017

En operation kan være eneste vej tilbage for Anna Thea Madsen. Det er efterhånden et halvt år siden, at Anna Thea Madsen først bemærkede smerterne i knæet. Undersøgelserne viste at en menisk havde lidt skade, men i første omgang blev en operation fravalgt til fordel for genoptræning.

- Vi troede den kunne hele af sig selv og derfor blev jeg ikke opereret, siger Anna Thea Madsen.

Siden har Anna Thea Madsen kun sporadisk spillet holdkampe for Værløse og været helt væk fra de internationale turneringer, som hun tidligere har haft stor succes med.

Den 22-årige hurtigløber fra Svinninge ved Holbæk tog EM-sølv i 2014 og EM-bronze i 2016. Desuden blev det til EM-holdguld i 2016, men netop som den europæiske scene skulle suppleres med Super Series i Asien gik det galt. I Værløses kvartfinaler mod Solrød Strand blev det til to nederlag til den tidligere danske mester Mia Blichfeldt, men det var heller ikke en Anna Thea Madsen på 100 procent.

- Jeg er desværre ikke klar. Jeg har stadigvæk et knæ, der driller rigtig meget og måske venter der en operation rundt om hjørnet. Det er ikke holdbart på den lange bane, hvis jeg skal træne 100 procent og kæmpe mig til tops i verden, lyder det fra Anna Thea Madsen.

Dilemmaet er simpelt men irriterende. Anna Thea kan nemlig godt træne i perioder, men for så ondt. Alternativet er en operation, som vil indebære en længere pause.

- Lige nu står jeg med et ben, der gerne vil opereres og et ben, der ikke vil. Jeg kan egentlig godt træne, men jeg får ondt nogle gange, forklarer Anna Thea Madsen, som har erkendt, at skaden ikke kan genoptrænes.

Men så længe hun ikke kan træne kontinuerligt, vil Badminton Danmark ikke sende hende ud til turneringer.

- Hvis jeg kun kan træne halvanden uge ad gangen og holde pause en halv uge derefter, så kommer jeg ikke ud at spille turneringer, fordi jeg ikke har et godt træningsforløb. Det kan være at operationen er den eneste udvej, siger Anna Thea Madsen.