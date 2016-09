Mads »Mini« Pedersen (tv) er lige som Lasse Petry og Emiliano Marcondes på tærsklen til at komme helt tilbage for FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix Denmark

Knæ-trio skal give ekstra energi

Sport FAA - 16. september 2016 Af Rudi Dalsgaard

Transfervinduet er for længst hamret i, men der kan alligevel være et par tiltrængte forstærkninger på vej til FC Nordsjælland. For efter en stribe knæskader trækker det op til comebacks til trioen Lasse Petry, Emiliano Marcondes og Mads "Mini" Pedersen.

De har hver især været mere eller mindre med til træningen de sidste par uger, og det har kunnet spores i det daglige arbejde allerede, mener cheftræner Kasper Hjulmand.

- Det højner kvaliteten og giver noget ekstra energi, for det er også nogle gutter, som har været ude i så lang tid, at de bare er vilde med at skulle spille fodbold igen, siger Kasper Hjulmand.

- Alle spillerne skal skærpe sig, og både individuelt og kollektivt løfter det, at der er spillere, der kender de ting, vi gør, som bliver klar. Så det glæder jeg mig til - og til at de er klar til kamp, så vi har flere brikker at spille med.

Midtbanespilleren Lasse Petry, 24, har spillet 89 førsteholdskampe for FC Nordsjælland, men har været ude i længere tid med knæproblemer. Nu har han trænet fuldt med i en uge, selv om han stadig er lidt på skånekost i duelspillet.

Han glæder sig til at komme helt tilbage.

- Jeg håber, der snart er udsigt til, at jeg kan spille. Vi må se, hvor længe der går endnu. Jeg skal også være klar oppe i hovedet til, at der bliver tacklet igennem, siger Lasse Petry.

- Vi er nogle af de rutinerede og kender den måde, vi gør tingene på og har spillet mange kampe for klubben. Så det skal vi ind og bidrage med.

- Det har været ekstra svært at være ude, når det ikke er gået så godt. Vi håber, vi kan komme ind og bidrage lidt med noget humør. Når man har været ude, så kommer man altid tilbage med lidt ekstra energi og nyder det lidt ekstra at spille.

Mads "Mini" Pedersen, 20 år og 19 førsteholdskampe, har været savnet på venstrebacken - især fordi anfører Patrick Mtiliga også har været væk. Han havde to fulde træninger i sidste uge og begynder nu for alvor at træne med. Der er endda chance for, at han kan være med søndag hjemme mod Sønderjyske.

- Vi tre har haft meget de samme skader, så vi kunne holde hinanden oppe og træne sammen, siger "Mini".

- Når man ikke spiller selv, så sidder man oppe på tribunen og ser på og vil bare gerne ind og spille. Det bliver man bare endnu mere frustreret af. Det har været nogle hårde dage, men vi har været gode til at hjælpe hinanden med at holde humøret højt.

For 21-årige Emiliano Marcondes, der har spillet 75 førsteholdskampe, kom der et OL i Rio på tværs. Han forstrak sit ledbånd i den sidste træningskamp i sommer og kæmpede for at blive klar igen for at komme med det danske landshold til Brasilien. Som hans navn antyder, er han halvt brasilianer, og familien havde varslet at ville komme og se ham spille.

- Der var kommet nogle afbud, og jeg skulle have været med, men jeg var stadig ikke klar. Jeg tror, jeg pressede det lidt for hårdt, og det var for tidligt at gå i gang. Det gik så også ud over Superligaen, siger Emiliano Marcondes.

- Jeg fortryder ikke, at jeg gjorde det, for der var udsigt til et OL. Men det var en kæmpe ting, jeg gik glip af.

Han har også siddet og kigget på FC Nordsjællands kampe og været frustreret over ikke selv at kunne bidrage.

- Det har været forfærdeligt at se, fordi man gerne vil ind og spille selv. Man vil ind og gøre en forskel og bidrage med det, man kan, siger Marcondes.

- Men nu føler man nærmest, at der er kommet en ny energi, nu hvor vi er kommet tilbage. Det, håber jeg, kommer til udtryk på banen også.

Udover de tre nævnte har spillere som Tobias Mikkelsen, Mohammed Fellah og Andreas Skovgaard også døjet med skader.