Se billedserie Brasilianske Marco Aurelio har vist rigtig gode ting for FC Fjorbold siden sin ankomst. Her lader han sig udskifte med Pelle Sørensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kærlighed og futsal førte til Fjordbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kærlighed og futsal førte til Fjordbold

Sport FAA - 22. december 2016 kl. 15:44 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, hvis konen får et godt betalt job i Odense, mens man selv lever af at spille futsal?

Man tager da med hende til Danmark og begynder at spille futsal i Frederikssund. Eller sådan er det i hvert fald endt for den 27-årige brasilianer, Marco Aurelio. Han er gift med Jessica da Silva Quintino, der spiller højre fløj for Odense i kvindernes Håndboldliga, og derfor tog han med hende på turen fra Polen, hvor de beggede spillede før, til Danmark.

Og nu prøver han så selv at få etableret sig som fodboldspiller her i landet, men i første omgang har han kastet sig over futsal, hvor han fik kontakt til FC Fjorbolds træner, Martin Hilstrup. Så nu går turen fra Odense til Frederikssund to gange om ugen for at træne.

- Fodbold er mit liv. Det er det, jeg elsker, siger Marco Aurelio til Frederiksborg Amts Avis.

- Min kone spiller håndbold i Odense, og derfor er det her en god situation for mig at kunne spille futsal i FC Fjorbold. Det er nogle gode folk, og det er godt for mig at komme i gang med at spille i Danmark.

Han træner med i en fynsk klub for tiden for at vise sig frem, men han ville gerne bare spille futsal, hvis det kunne lade sig gøre.

- Jeg kan både spille fodbold og futsal. For mig er det det samme og er lige god til begge dele. Jeg mener, jeg kan spille i både Superligaen og 1. division. Jeg har spillet i Polen i fire år i den bedste række, og for mig er det meget det samme niveau.

- Så jeg mener sagtens, jeg kan være mere i Superligaen eller 1. division.

Indtil videre har han dog kun vist sit niveau frem i futsal, og selv om der ikke er professionelle tilstande som i Polen, så er Marco Aurelio bare glad for at spille.

- Det er ikke den bedste liga, men der er fire-fem gode hold. Det er en god start for mig her i Danmark. Jeg håber, at futsalligaen kan blive bedre med tiden, for futsal er virkelig en god sport, siger han.

For FC Fjorbolds cheftræner, Martin Hilstrup, er Marco Aurelio både en kærkommen forstærkning og inspirationskilde.

- Han er en rigtig futsalspiller. Da han spillede mod København i sin debut, sparkede han fire mål ind. Han har bare evnen til at være afgørende, siger træneren.

- Vi kan lære en masse af ham, og det bedste træning for tiden er at spille sammen med ham. Han har masser af små fif, han tager kloge beslutninger og har en imponerende evne til at ramme målet med god fart.

- Som træner kan jeg også suge til mig. Jeg har en aftale med ham om at spise frokost et par gange om ugen, og så gennemgår vi lidt ting. Der er masser af guldkor, og det er sjovt at lægge en taktiktavle foran ham og snakke lidt futsal.