Inden FCK: Sidste chance for FCN

Sport FAA - 25. februar 2017 kl. 09:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens FC København har sit på det tørre med en ottendelsfinale i Europa League og en sikker førsteplads i Superligaen, så er tiden ved at løbe fra FC Nordsjælland for at komme med i medaljeslutspillet.

Det erkender FCN-træner Kasper Hjulmand forud for de to klubbers møde i Right to Dream Park søndag eftermiddag.

- Det er sidste skud for vores vedkommende (for at komme med i top seks, red.). Vi har så mange hold foran os, og de kan ikke sætte point til alle sammen, så det er klart, at det kræver en sejr, hvis vi skal gøre os forhåbninger om det, siger Kasper Hjulmand til Frederiksborg Amts Avis efter fredagens træning i Farum.

FC Nordsjælland ligger nummer 10 og har med fire runder tilbage fem point op til sjettepladsen. FCK ligger trygt og roligt på førstelpadsen med 54 point og har stadig sit første nederlag i Superligaen i denne sæson til gode.

Samtidig spillede de sig torsdag aften videre i Europa League ved at sende Ludogoretsk ud, og FCK'erne viser ganske enkelt et skræmmende niveau for tiden.

Kasper Hjulmand mener da også, at FCK ikke helt skal ramme niveau, mens hans eget hold skal helt op at ringe, før FCN kan håbe på en sejr.

- Vi skal ramme vores absolutte topniveau, og så skal FCK ikke ramme deres. Og så skal vi have lidt held i sprøjten, siger Kasper Hjulmand.

- Vi skal sørge for ikke at have udfald i kampen. Vi ved, at vi kommer til at have gode minutter mod FCK, men bare det at score mod dem, er ikke nemt. De kommer meget hurtigt i balance i deres forsvarsspil og har kun lukket tre mål ind i otte europæiske kampe. Så det er en stor udfordring, og de har aldrig været bedre, end de er nu.

- Vi tror på, vi kan gøre noget - men ikke hvis vi ikke spiller vores bedste kamp. Vi elsker denne her slags kampe og udfordringen, og vi skal forsøge at få noget højt tempo i kampen, for ellers bliver vi bare stille og roligt mast.

De 90 minutters europæisk fodbold i FCK'ernes ben fra i torsdags er ikke noget, FC Nordsjælland skal satse på er en hjælp.

- De er både individuelt og som hold bygget til at spille hver tredje dag. Så der er ikke noget at hente dér. Så skulle de have været i forlænget spilletid og have været ude at hænge. De 90 minutter de spillede torsdag, er de kommet sig over nu, slutter Hjulmand.