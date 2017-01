Ilddåb til cheftræner-vikaren

For lige som det hele så fint ud, da Ludvig Langberg scorede til stillingen 23-27 med 1:45 tilbage af kampen, gik der en gevaldig omgang gummiben i det for gæsterne. Hjemmeholdets Rasmus Krogh scorede på straffe lige efter, og så skiftede Ajax til at dække over hele banen, hvilket fremtvang to boldtab, og så reducerede Ajax' Casper Overgaard til 26-27 med 30 sekunder igen.