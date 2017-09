Nicolai Pedersen og Nordsjælland Håndbold skal igen i gang i Håndboldligaen i eftermiddag, hvor Århus Håndbold kommer på besøg i Helsinge Hallen. Foto: THOMAS OLSEN

Hvis FC Helsingør kan...

02. september 2017

Helsingør er en af den tre hjembyer for Nordsjælland Håndbold, der lørdag indleder sæsonen i Håndboldligaen mod Århus på hjemmebane - den i Helsinge Hallen.

Men det er på sin vis passende, at Nordsjælland Håndbold i Helsingør er så tæt forbundne, for på græsbanerne uden for Helsingør Hallen, hvor Nordsjælland Håndbold træner, løber FC Helsingørs Superligahold rundt og træner. Og de har på mange måder de samme forudsætninger for succes, som Nordsjælland Håndbold får i denne sæson i Håndboldligaen.

Det er da heller ikke gået Nordsjælland-træner Ian Marko Fogs næse forbi, og han er klar til at bruge netop FC Helsingørs succes i Superligaen som inspiration.

- Vi er ens på mange punkter, og man ser jo også i sport, at det ikke altid er de største og rigeste, der vinder. Så det er rart for os at se et hold som FC Helsingør gøre sig i Superligaen, at Leicester kunne vinde Premier League. og der findes mange eksempler på det samme, siger Ian Mark Fog til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er det hårde arbejde, der virker, og det er inspirerende, og vi ved, at kan vi præstere på topniveau, så kan vi spille med de fleste i ligaen.

Det har det dog knebet med i opstartens træningskampe. Senest blev det til et nederlag til svenske Lugi, og det er blevet til nederlag til både Skanderborg og Lemvig på det seneste, mens man dog har slået Skive.

- Jeg synes, vi har trænet rigtig godt, og spillerne er i en god fysisk form. Men vi har ikke helt ramt niveauet i kampene. Måske fordi vi har prøvet forskellige konstellationer af og skiftet en del ud, siger Ian Marko Fog.

- Men nu er træningskampene overstået og en lang fase med forberedelse er forbi. Nu glæder vi os bare til at komme i gang, og den skal have én over nakken. Vi kan spille frit, for samtlige eksperter har alligevel dømt os til at måtte ned igen.

Første forhindring på vejen i sæsonen er Århus Håndbold, der altså kommer til Helsinge Hallen.

- Vi skal leve på en stærk defensiv, der kan give nogle kontraløb, og så har vi arbejdet hårdt på at minimere de tekniske fejl, som bare bliver straffet med det samme i Håndboldligaen. Det skal lykkes for os, for det er set mange gange, at en oprykker kommer op, mister mange bolde i kampene og så er sæsonen afgjort tidligt. Så vi har arbejdet meget med at spille i højt tempo uden fejl, siger Ian Marko Fog.

Og så håber træneren på, at han og holdet får en massiv opbakning på hjemmebane - uanset om det er i Helsinge, Helsingør eller Hillerød.

- Det kommer til at betyde utrolig meget. Vi får brug for en hjemmebane, der bakker op i de svære perioder. Skal vi har succes, så skal det være med et samlet Nordsjælland. Det vil sige mange spillere, der præsterer, og et godt publikum, der bakker op, slutter Ian Marko Fog.