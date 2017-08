Se billedserie Hundested måtte se sig slået af Speed i årets pokalfinale.

Hundested kæmpede forgæves

Sport FAA - 21. august 2017 kl. 14:12 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev en spændende kamp, da Hundested Rugby på hjemmebane forsøgte at forsvare titlen som pokalmester. På trods af en føring på 14-0, så blev det Speed fra Tårnby, der løb af med sejren på 17-14.

For andet år i træk var Hundested Rugby i pokalfinalen, og for andet år i træk skulle kampen spilles på hjemmebane i Hundested, og selv finalemodstanderen var den samme.

Finalen blev velspillet, og den var en god reklame for sporten, som ikke er stor i Danmark. Omkring 500 personer var mødt op for at overvære finalen, og den lidt mindre finale inden.

Det var finalen i Challenge Cup, der er en turnering for de otte tabende kvartfinalister i pokalturneringen. Her vandt CSR Nanok over Erritsø.

I den rigtige pokalfinale kom Hundested foran 7-0, da Hundesteds anfører Lars Håkonsson med et såkaldt dummypas - en finte - snød hele Speeds forsvar, og han afleverede i stedet for ind i banen til en scoring.

Ti minutter senere er det Lars Håkonsson selv, der trykker bolden over mållinjen, og da Hundested efter begge scoringer formåede at få bolden over overliggeren på det efterfølgende spark, stod det nu 14-0 til Hundested.

I slutningen af halvlegen kom Speed igennem og scorede til pauseresultatet 14-7. Med vinden i ryggen i 2. halvleg vågnede Speed op til dåd. Udeholdet scorede to gange, og selvom de ikke på nogle af forsøgene fik sparket bolden over overliggeren til ekstrapoint, så kom de foran 17-14, som også blev kampens resultat.

Det var en dag med god stemning på tilskuerpladserne, og hvor der blev spillet flot og spændende rugby. Sidste år var der stor fest efter pokalfinalen - der var det også Hundested, som løb af med sejren.

- Det blev en lidt mere afdæmpet fest i år, fortæller Hundested Rugbys formand Peter Rohde.

- Spillerne var dog tilfredse efter kampen. De havde spillet en god kamp, og det var en god dommerpræstation. Vi fik vist god rugby til dem, der stod på lægterne, siger formanden.

Det var Hundesteds eneste mulighed for en pokal i år, da holdet ikke er med i slutspillet om medaljer. I efteråret skal Hundested spille om placeringerne fra nummer fem til otte.

- Vi skal gøre en god figur der, og så skal vi bruge efteråret på at bygge op til forårssæsonen, hvor vi forhåbentlig kvalificerer os til at spille med om medaljer, siger Peter Rohde.

Det næste halve år er Hundesteds talentfulde fullack Jonathan Nexmand ude med et forstrukket ledbånd. Det skete i slutningen af kampen, og dermed må både Hundested og landsholdet undvære Jonathan Nexmand.