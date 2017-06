Send til din ven. X Artiklen: Holte tager på europæisk eventyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holte tager på europæisk eventyr

Sport FAA - 21. juni 2017 kl. 21:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et ekstra krydderi. Et udstillingsvindue. En udviklingsplatform.

Holtes danske mestre skal for første gang i ti år spille europæisk volleyball. Klubben har samlet 100.000 kroner sammen hos gode venner og støtter for at få det økonomiske fundament.

- I sin tid var der et kommunalt tilskud, men det faldt bort. Nu har volleyballforbundet lavet en pulje, der skal hjælpe de danske hold ud i Europa. Men der manglede fortsat 100.000 kroner, og vi havde kun en måneds tid til at finde pengene. Lige pludselig gik det stærkt. Man bliver ydmyg, når så mange vil være med til at støtte op om, at spillerne kan få den oplevelse, siger Holtes træner Sven-Erik Lauridsen.

Holte er langtfra at være med i mesterholdenes turnering, som også i volleyballsammenhæng hedder Champions League. I stedet får man plads i CEV Challenge Cup. Her spilles der knockoutturnering, og Holte træder ind i 1/16-delsfinalerne.

Lodtrækningen var hård men attraktiv. Holte undgik en tur til øretæver i Rusland, og trak schweiziske Viteos Neuchatel Universite.

- Det havde været slam-slam-slam mod et russisk hold, men nu fik vi en modstander, som vi kan konkurrere med, hvis vi strammer os op. Vores modstander kommer fra en langt stærkere liga med fuldtidsprofessionelle hold, vurderer Holte-træneren.

Holte forventer at spille på hjemmebane den 12. december og returkampen finder sted den 10. januar 2018.

Deltagelsen i europæisk volleyball får konsekvenser for holdsætningen. Holte skal nemlig opfylde internationale transfers på amerikanske spillere, og kigger derfor mere mod EU-spillere end normalt for at undgå at betale 15.000 kroner pr. udlænding.

Det bliver dog til en amerikaner. Den to meter høje diagonalspiller Ava Cramp har skrevet under med Holte. Desuden kommer den unge hæver Astrid Empacher til fra oprykkeren Frederiksberg.

Tilbage fra sidste sæson er de danske profiler: Nora Møllgaard, Amalie Owie, Nikoline Mogensen, Juliane Daugaard og talentet Ida Blomberg. Caitlin Nyhus tager muligvis en sæson mere afhængigt af, hvor hun finder job.

Væk er Maia Stripp som tager på college samt den norske stjerne Julie Mikaelsen, som skal til den finske liga. Fire nordamerikanske spillere forventes heller ikke at fortsætte i Holte.

- Det bliver ikke en bedre trup på 14-16 spillere, men nok en sæson, hvor vi hutler os igennem med 10-12 spillere, siger Sven-Erik Lauridsen.

Udover den danske liga deltager Holte i Øresundsligaen samt det nordiske klubmesterskab Nevza Championship.