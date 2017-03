Jyles Smith var kampens profil for Hørsholm, da Svendborg i aftes blev slået på Fyn i kampen om tredjepladsen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Hørsholm klogest i Svendborg

Sport FAA - 02. marts 2017 kl. 22:28 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svendborg har alle amerikanerne og de store armbevægelser fra adskillige gode sæsoner i Basketligaen de senere år.

Men i aftes blev de ambitiøse fynboer sat til vægs af energiske Hørsholm, der på kløgt og benhårdt forsvar udmanøvrerede hjemmeholdet.

- Det var en tæt kamp, men den var fed at spille og en fed kulisse. I starten af året tabte vi en stor føring herovre, så det var rart at vise, at vi også kan vinde herovre, sagde Hørsholms Frederik H. Nielsen til TV2 Sport efter kampen, hvor han også omtalte det, der gjorde forskellen.

- Vi holder dem på 58 point. Så vi har vores kollektive forsvar, som vi snakker meget om, og det forsvar er vi stolte af.

Forsvarslåsen blev især tydelig i sidste periode, hvor Svendborg var bagud og havde travlt, men alligevel blev holdt på bare ni point. Det var et udslag af, at hjemmeholdet til tider virkede paniske i det, de foretog sig, men også af at Hørsholm ganske enkelt reboundede bedre.

Både Asbjørn Midtgaard og Jyles Smith scorede efter angrebsrebounds i sidste periode, og det trak langsomt, men sikkert kræfterne ud af et desperat hjemmehold. De havde især svært ved at matche Hørsholms Jyles Smith, der med 17 point og 14 rebounds viste, hvorfor Hørsholm er så glade for ham.

Samtidig leverede han også lidt underholdning til de næste 1000 tilskuere. To gange i løbet af kampen alley-oop-dunkede han bolden i kurven efter en pick and roll med Frederik Hougaard Nielsen.

Men toppen af kagen gemte han til sidst, da han gik forbi Cameron Jordan ved lowpost og efterfølgende dunkede bolden med fuld hammer henover Darious Moten.

- Moten har al den springkraft, han skal bruge, men jeg ville bare hoppe højere, storsmilede Jyles Smith efter kampen.

- Det var en god kamp for mig efter et par kampe, hvor jeg ikke har spillet så godt.

Dunket gav en føring på 54-62 til Hørsholm med 2:07 tilbage af kampen. Så Svendborg havde masser af tid til at komme tilbage. Men de havde mere end svært ved at få deres planer ført ud i livet, og så blev det i stedet meget en-mod-en eller lange skud udefra. Lige som Hørsholm ville have det.

Så i stedet for selv at lave et comeback, måtte hjemmeholdet se Hørsholm skyde kampen i sikkerhed fra straffelinien til sidst.

Det betyder, at Hørsholm nu er alene på tredjepladsen. Top to er Bakken og Horsens løbet med, mens der er to point ned til Svendborg på fjerdepladsen.

Hørsholm mangler endnu tre kampe i grundspillet - ude mod Horsens og hjemme mod Stevnsgade og Bakken.

Basketligaen

Svendborg-Hørsholm 58-67

(16-20, 13-15, 20-15, 9-17)

Svendborg: Nana Harding 16, Stefan Bonneau 13.

Hørsholm: Marvin Dominique 20, Jyles Smith 17, Mikael Vincents Nielsen 11, Asbjørn Midtgaard 7, Andreas Meilby 4, Frederik H. Nielsen 4, David Harder 4.

Tilskuere: 950