Hørsholm 79ers holder på stærk forward

- Det var en no-brainer at vende tilbage til 79ers. Jeg havde et fantastisk første år i klubben, og var rigtig glad for at spille på holdet. Der er en masse fantastiske mennesker i klubben der bakker op om holdet, og det giver lige det ekstra når man skal ind og præstere, fortæller Andreas Meilby.

- Jeg forventer at vi bygger videre på det vi havde gang i sidste år. Jeg tror at vi alle går meget sultne ind til den her sæson da vi fik smag for den succes vi havde i den sidste halvdel af sæsonen sidste år. Hvis vi sørger for at vores 'effort' er 100% hver kamp, så tror jeg nok at resultaterne skal komme. Så er det mit håb at vi fortsat kan genskabe den fantastiske stemning vi havde i hallen i sidste sæson, for det var helt utroligt hvad vores supporters fik os til, lyder det fra Andreas Meilby, som også får en rolle i organisationen ba Hørsholm 79ers. Dog kun de næste tre måneder i et praktikforløb.