Hjulmand: Skulle have en forsvarer

Og han tror på, at Benjamin Hansen nok skal gøre sig bemærket inden for kort tid.

- Han kan godt gå direkte ind på holdet, men lad os lige give ham lidt tid til at sætte sig ind i tingene. Vi regner med, at han skal ind og konkurrere med de andre, og han er hentet for at skærpe konkurrencen i forsvaret.

- Han har taget en lidt alternativ rute gennem Marienlyst, så det hele har ikke bare kørt på skinner. Han tager ikke ting for givet, er sulten og ser det her som et privilegie. Samtidig er han klar til at skære begge arme af for at blive bedre, siger Hjulmand.