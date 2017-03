Marcus Ingvartsen må sidde over mod Brøndby, og FCN må derfor undvære sin topscorer.

Hjulmand: Kan uden Ingvartsen

Sport FAA - 05. marts 2017 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbet om medaljeslutspillet er nok kørt for FC Nordsjælland, selv om det i teorien stadig kan nåes med ni point tilbage at spille om. Men i realiteten handler det for FCN om at skrabe så mange point som muligt ind til nedrykningsspillet for at få et så godt afsæt som muligt.

Første skridt tages på Brøndby Stadion søndag eftermiddag, men arbejdsbetingelserne for cheftræner Kasper Hjulmand er blevet gjort noget mere besværlige, da han kommer til at mangle topscorer Marcus Ingvartsen på grund af karantæne.

- Han har jo ikke scoret i 2017, så vi må se, om vi kan få nogen på banen, der kan score mål, griner Kasper Hjulmand, inden han fortsætter:

- Sådan er det. Vi har også spillet træningskampe uden ham og øvet os på det. Det kan give os nogle andre ting.

Det bliver dog første gang i denne sæson, Kasper Hjulmand skal stille en startopstilling uden Ingvartsen, der kun har misset fem minutter i denne sæson, da han er blevet skiftet ud i en enkelt kamp. Ellers har han været fast inventar i FCN-opstillingen.

- Han er den angriber i ligaen, der har spillet mest, løbet mest og lavet flest frispark. Så han har været ekstremt involveret i sæsonen. Det er klart, han er en spiller, der betyder meget for os. Men sådan er det i en forårssæson. Vi ved, der kommer både skader og karantæner, siger Kasper Hjulmand.

Men det kommer til at sætte sit præg på FC Nordsjællands spil, at man ikke har Ingvartsen at ramme inde i feltet. Især fordi FCN-truppen ikke rummer en spiller, der har de samme spidskompetencer - især i det fysiske og hovedspillet.

- Det kommer til at have den indflydelse, at det bliver en anden type spiller, der kommer ind, og det er nogle andre ting, vi kan og skal gøre. Men vi har spillet nogle fine, offensive kampe uden ham, og det giver noget andet med en anden på pladsen. Men det er klart, at vi ikke kan gøre det samme med og uden Marcus, siger Hjulmand og fortsætter:

- Men jeg tænker ikke særlige meget på Marcus i denne her uge, for der tænker jeg mest på, hvem, der skal spille. Og vi prøver altid at se, om vi kan finde et lille kneb, der kan overraske modstanderen.

Sæsonens første opgør mellem de to klubber endte 1-1 i Farum tilbage i oktober måned.

Brøndby ligger inden denne runde nummer to i Superligaen med 46 point, mens FCN ligger nummer 10 med 26 - seks point efter AaB og Randers på sjettepladsen.