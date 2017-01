Hjulmand: Ingen kvalitet

- Grundlæggende var det en kamp, hvor vi spillede på et meget lavt niveau. Vi spillede ikke godt. Spillede med lavt tempo. Startede helt forfærdeligt, og i de første 10 minutter så vi ud som om, vi lige skulle ud og hygge os lidt i Fælledparken. Sådan kan man ikke spille fodbold. Så jeg synes bare ikke, at kvaliteten var god nok, siger Kasper Hjulmand til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg tager det som om, at det er tid til, at spillerne får det at vide, og at der skal spilles med større intensitet og kvalitet, uanset hvornår og hvor, det er. Hvis nogen tror, at de er bedre, end de er, så må de hellere se kampen igen. For jeg var ikke tilfreds. Det var ikke godt nok.