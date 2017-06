Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland har taget Patrick da Silva til nåde Foto: Rudi Dalsgaard

Hjulmand: Da Silva har ikke mere at give af

26. juni 2017

Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland har taget venstrebacken Patrick da Silva til nåde. Derfor er han igen en del af truppen i FCN og spillede en træningskamp mod FC Helsingør i fredags.

Før sommerferien blev Da Silva ellers suspenderet efter en bytur ovenpå nederlaget til Lyngby i maj måned. Nu er han så tilbage i truppen og skal vise, at han er klar til at yde det, der skal til.

- Vi har ikke aftalt andet end det, vi hele tiden har aftalt. Der er nogle ting, der skal gøres, og der er en meget streng disciplin i vores trup og klub, og den skal overholdes. Og det er klart, at er der ikke mere at give af. Så det gælder om at blive på sporet og køre på, siger Kasper Hjulmand om Patrick da Silva til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er han intelligent nok til at kunne forstå, og spørgsmålet er så, hvor mange evner der er til at omsætte det til handlinger. Det er det, det handler om. Han skal blive i det og ikke træde ved siden af overhovedet.

Hjulmand og klubben har naturligt nok snakket en del med Patrick da Silva, og her siger venstrebacken de rigtige ting, siger Hjulmand. Nu skal det så føres ud i livet.

- Jeg har hele tiden troet på ham. Han er som mange andre en god dreng, men har haft en adfærd og livsmønster, som ikke lige har været det samme som at gå efter det, man gerne vil og siger. Så det handler om at få justeret sin adfærd efter det, man rigtig gerne vil, siger Hjulmand og fortsætter:

- Det er det, han skal bevise over for sig selv først og fremmest og over for os. Hvis han holder sig på sportet og omsætter det, han siger til handling, så ved vi alle sammen, at han er en dygtig spiller. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå.

- Han skal bevise noget over for os alle sammen og har stadig noget at skulle indhente, vil jeg sige. Men det er op til ham.