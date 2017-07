Hjemvendt søn med succes

Men her i sommerferien er han hjemme for en kort stund, inden turen går videre til VM i Ungarn.

- Det handler først og fremmest om at forbedre sig. Men jeg kæmper også en mental kamp for en plads i top 8 - og ellers i de øvrige discipliner mindst at nå en semifinale og dermed blive blandt de 16 bedste, siger Anton Ørskov Ipsen.

Han har opholdt sig i USA i de seneste tre år - og han har planer om at blive der yderligere to år mere.

- Det er svært at kombinere uddannelse og svømning i Danmark. Det er noget nemmere i USA, hvis man får et scholarship. Uddannelsen tilpasses til os, siger Anton Ørskov Ipsen og fortsætter:

Og Anton Ørskov Ipsen glæder sig til at stille op for Danmark ved VM.

- Det betyder meget for mig at repræsentere Danmark. Jeg sætter en ære i at vise, hvor gode vi er. Det er federe at vinde for sit land end bare for sig selv, siger Anton Ørskov Ipsen.